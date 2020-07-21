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Гвардейцы Родимцева, победившие смерть

21 июля 2020, 08:00  •  61 • Аналитика
© РИА Новости / Иван Шагин
Родимцев Александр Ильич (1905 1977), генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза (1937, 1945).
© РИА Новости / Павел Балабанов
Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза
"Белый генерал" Михаил Дмитриевич Скобелев как-то заметил: "У русских отвага иного свойства, нежели у европейцев. Мы – фаталисты, и любимая присказка солдат перед штурмом: "Чему быть, того не миновать". А любимый приказ офицера на штурм: "Двум смертям не бывать, ребята. За мной!"".
Этому "старорежимному" завету был верен в августе 1941 года в боях под Киевом командир 5-й воздушно-десантной бригады полковник Родимцев и его солдаты. Они отбросили от "матери городов русских" превосходящие силы вермахта, которых поддерживали большие танковые соединения. Более того – десантники перешли в контратаку! Конечно, на настоящий успех сил все равно бы не хватило, но оборона Киева – это яркая страница в истории Красной армии. Ведь весь смысл немецкой кампании 1941 года на Востоке заключался в том, что она будет победоносна и главное – скоротечна. Ни того, ни другого не вышло. План "Барбаросса" слинял на глазах. Именно этим объясняется несколько раз менявшиеся Гитлером направления главного удара. И в этой сумятице "повинен" в том числе и Александр Ильич Родимцев, крестьянский сын...
© РИА Новости / Федор Левшин
Жители Киева готовятся к обороне. Сентябрь 1941 года
К началу Великой Отечественной он уже был Героем Советского Союза – за Испанию. Родимцев был командирован туда в сентябре 1936 года в качестве военного советника республиканской армии под псевдонимом "капитан Павлито". А жене Екатерине Александр Ильич сказал, что едет в обычную командировку, дескать, нужно помочь монгольским товарищам в уборке урожая. А на самом деле "убирал" он франкистов, причем неоднократно отличился в боях. Маршал К.А. Мерецков, тоже воевавший в Испании, позднее напишет о Родимцеве: "Я часто видел его в бою и смог оценить его качества. Не раз бывало, что в самой тяжелой обстановке он умел повернуть ход боя и добиться победы".
За героизм и отвагу, проявленные в боях в Испании, Александр Ильич был награжден двумя орденами Красного Знамени и, как уже говорилось, Звездой Героя Советского Союза – "за образцовое выполнение правительственного задания". Вот такая получилась у Родимцева "битва за урожай"...
После боев за Киев он отличился в контрнаступлении под Москвой. Возглавляемая Родимцевым 87-я стрелковая дивизия (бывший 3-й воздушно-десантный корпус) одной из первых 19 января 1942 года получила наименование гвардейской под порядковым номером "13". Спустя два месяца 13-я гвардейская стрелковая дивизия была награждена Орденом Ленина, а Родимцеву присвоено звание генерал-майора.
© РИА Новости / Яков Рюмкин
Александр Ильич Родимцев, генерал-майор, Герой Советского Союза (3 справа), командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии
Потом был Сталинград. Всем известен "Дом Павлова" – четырехэтажный жилой дом, в котором в течение 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов дивизии Родимцева (Для справки: вермахт разгромил в 1940 году Францию с помогавшими ей английскими и бельгийскими дивизиями всего за 43 дня). Гвардейцы, несмотря ни на что, сумели удержать узкую полоску земли, последний рубеж, который проходил всего-то в двухстах метрах от Волги. После войны на волжской стене, где проходила эта линия обороны, появится надпись: "Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева, выстояв, победили смерть"...
Когда в ходе ожесточенных боев немцы выбили бойцов Родимцева из здания железнодорожного вокзала, в редакцию "Красной Звезды" поступило гневное письмо: "Писали, что гвардия не отступает, а она сдала вокзал". Участница боя – медсестра 13-й гвардейской пехотной дивизии ответила на это просто и по-военному: с вокзала отступила она одна, неся на плечах последнего живого раненого. Остальные пали смертью храбрых. Гвардия не отступает!..
© РИА Новости / Георгий Зельма
Бои за дом Павлова (дом в течении 58 дней обороняли солдаты под командованием старшего сержанта Я.Ф.Павлова) в Сталинграде
Кроме того, бойцы Родимцева вместе с другими частями 62-й армии генерала В.И. Чуйкова вели ожесточенное сражение за "высоту 102". Бои продолжались 135 суток из 200 дней Сталинградской битвы. Высота вся была покрыта воронками – на каждом метре до тысячи осколков и гильз. В первую весну после сражения там даже трава не проросла. Я все говорю: "высота 102". Но это – военно-топографическое обозначение. А в историю эта высота вошла под совсем другим названием – "Мамаев курган"...
После взятия господствующей высоты у командующего немецкими войсками Паулюса оставалось только два выхода: пуля в лоб или плен. Он предпочел второе. Со штабом своей 6-й немецкой армии Паулюс укрывался в подвале разгромленного универмага. 31 января 1943 года через своего адъютанта он передал нашим войскам просьбу о сдаче в плен. Советские офицеры не знали Паулюса в лицо. Он сам им помог, сказав на ломаном русском: "Я, фельдмаршал Паулюс, сдаюсь Красной Армии в плен".
© РИА Новости / Георгий Липскеро
Генерал-фельдмаршал Паулюс (слева) и члены его штаба, сдавшиеся в плен
А ведь за день до этого Гитлер присвоил ему звание фельдмаршала. Как уверяют историки, специально. В последней радиограмме, отправленной Гитлером Паулюсу, кроме всего прочего говорилось, что 6-я армия должна обороняться "до последнего солдата и последнего патрона" и что "еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен". Но Паулюс не оправдал ожиданий фюрера.
Победа Красной Армии в Сталинградской битве имела далеко идущие последствия. В отличие от Гитлера его союзники осознали, что Германия войну проиграет. Сталинград вызвал кризис профашистских режимов в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии. И главное: Сталинградская битва стала переломным моментом, предопределившим итог всей Второй мировой войны. В послании Сталину президент США Ф.Д. Рузвельт назвал Сталинградскую битву эпической борьбой, решающий результат которой празднуют все американцы. Британский премьер У. Черчилль назвал победу Советской Армии изумительной. На конференции в Тегеране он преподнес советской делегации Меч Сталинграда. На лезвии была выгравирована надпись: "Дар короля Георга VI стойким защитникам Сталинграда в знак уважения от британского народа".
© РИА Новости / Аркадий Шайхет
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А ныне, в год 75-летия Победы и "разгула" демократических свобод в США, западные СМИ нашли все-таки, чем нас "уколоть". Британская The Daily Mail, комментируя Парад Победы на Красной площади, пришла к неожиданному выводу: в России (в скобках замечу – многонациональной испокон веку) процветает расовая дискриминация. Почему? А в параде не участвовал ни один чернокожий солдат...
Курьез? Отнюдь! Это – целенаправленная политика, которая реализуется в течение уже многих веков. Еще Ф.И. Тютчев верно уловил глубинный смысл всех этих "чернокожих солдат": "Самим фактом своего существования Россия отрицает будущее Запада".
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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