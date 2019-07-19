Гварамия и не только. Что мешает Грузии поладить с Россией?

Автор:

Латышев Сергей

Устроенная в интересах бывшего президента Грузии и его американских кураторов возмутительная антироссийская вакханалия на популярном грузинском телеканале «Рустави 2» сходит, похоже, на нет. Генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия, заявлявший о готовности мочиться в вино и минеральную воду, поставляемую в Россию, уволен новым владельцем телеканала Кибаром Халваши. Последний поставил на его место своего адвоката Паату Салию.

Смена власти на телеканале, умудрившемся в течение нескольких дней несколько раз сильно обидеть русских и их президента, а также едва не спровоцировавшем Москву на серьёзные антигрузинские санкции, отражена на сайте реестра Министерства юстиции Грузии. Новое руководство «Рустави 2» всячески открещивается от скандала, связывая действия Гварамии и Ко с происками жаждущего вернуться в Грузию Саакашвили.

Да я мочился во всё это! Мне всё равно!

— кривлялся в эфире Гварамия и докривлялся, лишившись «рыбного места».

И что же, в «большом позоре для грузин», как расценили в Москве выходки «сладкой парочки» — Габунии и Гварамии, — можно ставить точку? Конечно, нет. Поскольку такое уже было и наверняка будет.

Неужели мы уже забыли, как в своё время — за несколько лет до пятидневной войны 2008 года — другой грузинский министр, глава оборонного ведомства Ираклий Окруашвили назвал грузинские вина, экспортируемые в Россию, фекалиями, а русских — теми, кто готов потреблять «фекальные массы»? Перед грузинской аудиторией Окруашвили попросил при этом прощение за использование грубой фразы, у России — нет. Официальный протест Москвы не произвёл на Тбилиси никакого впечатления.

На почве неприязни к России в Тбилиси несложно собрать большие толпы. Фото: Shakh Aivazov/AP/TASS

А как назвать то, что произошло в грузинской столице, когда хозяева сами посадили российского депутата Сергея Гаврилова в кресло спикера своего парламента по случаю сорванного из-за этого заседания 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП)? Понятно, что гневом оперативно собравшейся в центре Тбилиси по случаю провокации огромной русофобской толпы с заранее написанными грязными лозунгами руководили по своим методичкам «грантоеды» Сороса, и кое-то получил за это «на лапу».

Всё не так просто

Однако эти люди протестовали от души, в то время как высшее руководство Грузии дружно обвиняло в инциденте пострадавшую сторону, что больше всего и возмутило Москву. Ей однажды уже пришлось пережить шок: в период «олимпийского перемирия» экс-президент Саакашвили начал истреблять российских миротворцев в Цхинвале, когда при всплеске народной эйфории обученная и вооружённая США грузинская армия попыталась осуществить операцию «Чистое поле», то есть зачистить от всех, кроме грузин, Южную Осетию, чтобы взяться потом за Абхазию. Ну а в перспективе, наверное, и за Адлер с Сочи, и Туапсе.

Ведь если Россия зашатается из-за внутренних смут, Грузия, не колеблясь ни секунды, сделает то же самое, что она сделала в годы Гражданской войны, ударив в тыл защищавших её от красных деникинцев и захватив большой кусок черноморского побережья. Поскольку Грузия, как твердит старый лозунг, должна простираться «От Никопсы до Дербента», и даже дальше.

А ещё эта всегдашняя готовность слепо верить в любые антироссийские байки, вроде того, что советские солдаты гонялись с сапёрными лопатками по Тбилиси и убивали ими беременных грузинок в ходе масштабной антисоветской провокации 9 апреля 1989 года. Страшные антироссийские восстания в обласканной Российской империей Грузии XIX века, а также то, как по-свински там поступили с русскими после октябрьской революции, выгнав в одночасье с работы без компенсаций и предложив пешком убираться в Красную Россию, из этого же ряда.

Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на то, что последний всплеск антироссийской истерии в Грузии действительно будет последним, так как проблема во взаимопонимании двух православных народов намного глубже, чем может показаться на первый взгляд, и она вовсе не сводится к дурацким заявлениям отдельных одиозных деятелей и отработке грантов членами многочисленных грузинских НПО.

Вступление Грузии в Россию при Ираклии II спасло грузин от исчезновения. Фото: www.globallookpress.com

Особенности национальной психологии

Давайте же наметим основные черты этой проблемы, которую вовсю используют в своих интересах враги России. Являясь уникальным осколком Византии, но приписывая принесённую в Грузию христианством самобытную, очень тонкую и внутренне богатую цивилизацию на свой национальный счёт, грузины считают себя солью земли. «Когда грузины Евангелия писали, русские по деревьям скакали», — говорила в узком кругу ещё в советское время знакомая грузинка, многим обязанная России. Исторически грузины уважают только евреев (в Грузии никогда не было антисемитизма), а также наиболее сильную, богатую и могущественную в данный момент страну, с которой они хотят установить максимально тесные отношения, чтобы получить ко всему этому доступ. Влюблять в себя, кого надо, они умеют. Автор этих строк в своё время испытал это на себе. Это искусство доведено в Грузии до совершенства. Однако когда на горизонте появляется более перспективный партнёр, грузины мгновенно переключаются на него, дружно обвиняя предыдущего благодетеля, вчерашнего лучшего друга, во всех смертных грехах. Так было с Персией. Так стало с Россией. Так будет и с США.

Поэтому грузинский обыватель (особенно образованный, люди попроще лучше относятся к России) совершенно неблагодарен русским за то, что Россия сделала для Грузии. И его бесит (почитайте социальные сети), когда русские вспоминают об этом. Особенно разговоры о том, что они спасли грузин от уничтожения, пролив за них реки крови, приобщили их к европейской культуре, что Грузия из деградировавшей, грязной восточной страны (перечитайте записки Пушкина и Лермонтова) превратилась в России, территориально увеличившись в несколько раз, в земной рай. Русским даже обычно не идёт в плюс, что они искренне любят, восхищаются грузинской культурой, видят в грузинах единоверцев, в то время как их нынешние западные друзья, как правило, ничего этого совершенно не понимают и не ценят, относясь к грузинам, как к своего рода индейцам.

Пыльный, грязный, малярийный Тифлис, ставший чисто восточным городом перед присоединением Грузии к России, стал «жемчужиной» в России и СССР. Фото: Viktor Kochetkov / Shutterstock.com

К России, по сути, нормально относятся сегодня в основном те грузины, которые в этом материально заинтересованы: гиды, официанты, таксисты, арендодатели, владельцы отелей и ресторанов. Причём и среди них можно вполне нарваться на желающих помочиться в боржоми или содрать с русских повышенную плату за услуги, а то и заставить их осудить Путина и свою собственную страну, чтобы их обслужили.

Да, всё забыто. Например, как грязный, пыльный Тифлис с его упадническими персидскими нравами и армянским большинством населения, где российских чиновников и местных жителей косила малярия, превратился в России в восточный Париж, где грузины наслаждались жизнью, не слишком обременяя себя работой (всю грязную и малооплачиваемую работу за них делали другие). Вся Грузия после осушения малярийных болот, внедрения цитрусовых и чаеводства, щедрых дотаций из центра (промышленность тоже активно развивали, как и кинематограф и всё остальное) превратилась в один большой курорт. В советские времена грузины не только стали полными хозяевами Грузии, но и задавали тон во всей огромной стране: Сталин, Орджоникидзе, Берия, Георгадзе, Шеварднадзе… — эти фамилии знали все. Собственно, первые двое из этого списка и присоединили меньшевистскую Грузию к СССР после того, как другие грузины — Жордания, Церетели, Чхеидзе и прочие — поучаствовали в развале Российской империи. Грузины излучали довольство, были богаты (коронная фраза: «сдачи не надо») и учили всех остальных, как жить, объясняя свой невероятный уровень жизни тем, что они «умеют жить», а другие — нет. Всё это, разумеется, отнюдь не помешало впоследствии создать в Тбилиси Музей оккупации и придать России злодейскую роль в грузинской истории. Весь остальной СССР даже и близко не мечтал о такой «оккупации».

Что грузины ставят в вину России?

В грузинском массовом сознании, причём отчасти это было и раньше, уже тогда, когда «испившие воду Терека» грузины через посредство России почувствовали себя европейцами, встали на ноги, разбогатели, получили высокий статус (грузинские князья составляли половину общероссийских), имеется целый ряд совершенно необоснованных претензий к русским и России. Если присмотреться внимательно, именно они стоят за периодически всплывающими проявлениями враждебности, выходками Саакашвили, Окруашвили, Гварании, Габунии и прочих.

Во-первых, грузины убеждены, что Грузия не так вошла в состав России, как ей того бы хотелось, что её аннексировали. Иными словами, они бы хотели пользоваться всем, чем пользовались, но при этом никому не подчиняться. С этим также связан миф о том, что «европейская» Грузия якобы чувствовала себя не в своей тарелке в России, а также представление о том, что русские вообще должны делать грязную работу для грузин, чтобы те наслаждались жизнью. Что они делать умеют.

Во-вторых, русским ставят в вину ликвидацию Сталиным и Орджоникидзе грузинской псевдонезависимости в 1921 году, когда германский протекторат из-за поражения кайзеровской Германии в мировой войне не получился, а британцы не захотели с грузинами связываться, «сдав» их большевикам, на которых имели тогда большие виды. Правда же состоит в том, что, «проев» гигантские склады русской кавказской императорской армии, грузинская независимость приказала долго жить. И она стала практически никому не нужна: вошедшей в Грузию по инициативе грузин-большевиков (Ленин был против) Красной армии почти никто не сопротивлялся — лишь кучка учащейся молодёжи да пара-тройка профессиональных военных на подступах к Тбилиси.

Постреволюционную Грузию вернули в Россию-СССР два большевика-грузина — Сталин и Орджоникидзе. Фото: www.globallookpress.com

В-третьих, это сталинские репрессии, которые носили общесоюзный характер и в Грузии были самыми мягкими. Это вообще была не только наиболее богатая, но и самая свободная и либеральная из советских республик. А в какой ещё человек, командовавший ВВС меньшевистской Грузии и намеревавшийся бомбить большевиков (Михаил Мачавариани, дворянин), возглавлял бы затем ВВС Советской Грузии и долго жил при новой власти с персональной пенсией? В какой ещё советской республике генерал-майор вермахта (Шалва Маглакелидзе) после недолгой отсидки в тюрьме мог бы работать после войны юристом? И где ещё, например, в 1970-е годы в СССР люди могли свободно слушать на пляже «Голос Америки»? Только в Грузии. Такого больше не было нигде.

В-четвёртых, грузины обиделись на Россию, когда после развала при активном грузинском участии СССР Москва не привела им «в наручниках» разбежавшиеся грузинские автономии, прежде всего абхазов и южных осетин, которые находились в Грузии на положении второго и третьего сорта и были объектами национального угнетения.

Унижая расквартированных в Грузии русских военных и всячески демонстрируя презрение к России, грузины почему-то думали, что Россия обязана им помочь в начатой ими же абхазской войне. И что с того, что Абхазия добровольно присоединилась к России ещё в начале XIX века, что абхазы страдали от насильственной грузинской колонизации в советский период, замещения грузинами своего населения, постоянно просили Москву сделать их частью РСФСР? Для Тбилиси и грузинского народа в целом, включая и его церковь, это не значило ничего. Вся Грузия объединилась в набеге на Абхазию, имевшем откровенно грабительский характер и приведшем к войне 1992-93 годов, которую грузины проиграли, навсегда лишившись своей внутренней колонии.

Поражение в абхазской войне 1992-1993 годов лишило Грузию её мини-империи. Фото: Чохонелидзе Ираклий/ТАСС

В-пятых, на Россию злы потому, что она не позволила Грузии превратить в «чистое поле» Южную Осетию, которую после применения «Градов» по мирному Цхинвалу и расправ над гражданским населением она тоже потеряла навсегда. Осетины как народ намного древнее грузин. Этот народ оставил много следов в истории. До революции у осетин, известных на Кавказе своей воинственностью, была национальная интеллигенция. К ним нельзя было относиться так, как это делали грузины, считавшие их дикарями. Значительно проще вместо признания собственных, допущенных на почве шовинизма ошибок и раскаяния теперь обвинять Россию в том, что она «оккупирует» 20% «грузинской» территории. Радуясь падению обласкавшей их большой империи — России-СССР в 1991 году, грузины очень хотели сохранить в неприкосновенности созданную Сталиным и Берией, а до них русскими царями свою собственную региональную империю. Однако не являясь имперским народом, они оттолкнули от себя непомерным самомнением и высокомерием всех своих «инородцев», кроме азербайджанцев и остатков армян, компактно проживающих у границ с обеими странами.

Что дальше?

Между тем, чтобы иметь Россию в союзниках, в постсоветский период от грузин требовалось совсем немного: не хамить и хотя бы иногда улыбаться русским, не считать, что их назначение — быть у грузин «на посылках», «домашней прислугой», не обливать их периодически словесной мочой и фекалиями. Грузины в целом не справились с этой задачей, но русские в этом не виноваты. Они лишь реагируют на то, что исходит из Грузии. Поэтому данная глубинная проблема может быть решена только грузинами, которые, чтобы поддерживать взаимовыгодные отношения с Россией, должны наконец смириться с потерей своей мини-империи и перестать использовать другие страны против России в надежде её вновь обрести. На таком пути отношения между Москвой и Тбилиси не имеют перспектив, их будет постоянно лихорадить очередными скандалами, тогда как Грузии ещё есть что терять.