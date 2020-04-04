Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баране...
"Люди издевались над русскими", а теперь - наоборот: Рожин показал из...
Украина перехитрила МВФ
Главная / Аналитика

Гузель Яхина: "Пандемия — это прививка против агрессии"

04 апреля 2020, 08:35  •  112 • Аналитика
© РИА Новости / Виталий Аньков
На Ria.ru новый проект — "Творцы на карантине". В нем ведущие современные авторы из России и других государств включаются в общую борьбу с коронавирусом. Литераторам, поэтам, публицистам — творцам — предложили написать тексты, которые помогли бы вдохновить и поддержать, рассмешить и объединить читателей разных стран. Сегодня российская писательница, автор романа "Зулейха открывает глаза", лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" Гузель Яхина поделилась с Ria.ru своими мыслями и чувствами — большое спасибо!

Гузель Яхина

Наша пандемия — уникальный опыт совместного чувствования в истории человечества. Еще никогда страны не были объединены общим бедствием такого масштаба и не проживали сообща все этапы борьбы с таким бедствием.
Ни две мировые войны, ни ядерная угроза, ни холодная война не дали человечеству этого опыта: всегда были противоборствующие лагеря и поля сражения друг против друга, а кто-то всегда оставался в стороне.
Казалось, что не бывает объединяющих войн. Оказалось, бывает: война, объявленная пандемии главами некоторых государств, сегодня не может быть локальной — она автоматически становится глобальной.
Стадии вовлечения в этот процесс — разные. Где-то уже ставят на площадях передвижные морги и грузовиками вывозят гробы с телами, а где-то еще проводят футбольные матчи со зрителями.
О ситуации в каких-то странах мы узнаем из СМИ в режиме реального времени, что называется, всем миром. А из каких-то стран после долгого молчания просто приходит сигнал SOS — и мы можем только предполагать, что там, за стеной этого молчания, ситуация также непростая.
Но очевидно одно: все государства проходят или пройдут через борьбу с вирусом. Отсидеться за своим забором, на своем острове, на своем континенте — не получится.
Прозрачный мир всепроникающего интернета позволяет нам видеть происходящее в очень многих точках земного шара: сводки о количестве инфицированных и умерших, уход на карантин монархов и глав государств, трогательные частные высказывания где-нибудь в социальных сетях — информация течет к нам со всех пяти континентов непрерывно.
Мы знаем, как полицейские бьют палками нарушающих карантин в Индии. Мы знаем, как рыдает истощенная работой медсестра в Италии. Мы знаем, как художники в стотысячных трущобах Найроби пишут на заборах лозунги о необходимости мытья рук, — это и есть главная мера пропаганды против грядущей пандемии.
От этого невозможно отвернуться. Сегодня мы живем, зная многое о жизни других. А значит — сочувствуя им.
Потому что со-чувствование, отклик на эмоцию другого — это база здоровой человеческой психики, заложенная в момент первого отклика младенца на материнскую улыбку.
А ведь еще недавно мир лихорадило от агрессии. Шли войны — торговые, нефтяные, санкционные, пропагандистские, реальные войны в горячих точках, наконец. Сегодня это все (ну или почти все) отложено как неважное.
Агрессия поставлена на паузу — пандемия оказалась прививкой против агрессии.
Те, кто вчера собачился в соцсетях, сегодня снабжают пожилых соседей продуктами; Россия и Китай высылают гуманитарную помощь в Италию.
А те, кто по старой памяти пытается использовать ситуацию для укрепления своих идеологических плацдармов, выглядят дикарями — образованными и современными дикарями. Сейчас не время для выяснения идеологических отношений, а время оказывать помощь и принимать ее. Потому что ситуация предельно простая: одни умирают, другие — кто может — спасают.
Еще никогда цена человеческой жизни не была так высока — в переносном смысле этого слова. В начале и середине двадцатого века убитых (на войне, в концлагерях, во время ядерных испытаний) и умерших (от голода, эпидемий) считали миллионами. В сытой и благоустроенной реальности двадцать первого — с врачами стало модно ругаться и судиться, оберегая свое драгоценное здоровье от недостаточной вежливости медперсонала или некачественной пластической операции.
Еще никогда цена человеческой жизни не была так высока — в буквальном смысле этого слова. Сегодня мощные экономики впали в анабиоз, целые страны замерли в попытках замедлить развитие болезни — все для того, чтобы сохранить больше человеческих жизней. Цена этой остановки — многие миллиарды (уже и не важно, в какой валюте). Как долго мы сможем платить эту цену?
Как скоро потребности затухающей экономики заставят страны снять карантин и выпустить на предприятия людей, осознанно подвергая их риску и жертвуя каким-то количеством граждан? Идет проверка человечества на накопленный за тысячелетия культурной жизни запас человечности.
Культура во все времена занималась не чем иным, как воспитанием человечности, а по-иному — увеличением стоимости человеческой жизни. Сегодня ее задача удивительным образом изменилась и стала очень прикладной.
Сегодня культура — это костыль, на который опираются политика, экономика, здравоохранение. Костыль невидимый и неосознаваемый, но очень важный.
Стриминговые квартирники из домашних студий музыкантов и актеров, трансляции живых концертов из пустых консерваторий, фильмы и книги — в этом мы черпаем силы для непростого бытия в условиях карантина.
Сегодня культура — это паллиатив нормальной жизни, до тех пор, пока жизнь эта не вернется в какое-либо приемлемое русло.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
03 апреля 2020, 10:35
Экономический конец США: а прогнозы всё не оправдываются...
03 апреля 2020, 09:35
Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии
03 апреля 2020, 12:35
«Будет стрелять по азиатским бандитам»: в Польше оценили украинскую РСЗО «Ольха-М»
03 апреля 2020, 16:35
Три лучших современных танка с автоматами заряжания
04 апреля 2020, 00:35
Марин Ле Пен: "Этот кризис показал ужасную слабость Евросоюза"
03 апреля 2020, 15:35
Владимир Чижов: коронавирус не станет началом конца Евросоюза
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2020, 02:35
"Продуцируются в носу и горле": Вирусологи предупредили о сотнях тысяч скрытых носителей коронавируса
02 апреля 2020, 02:35
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баранец о заразившихся моряках
02 апреля 2020, 09:35
Украина перехитрила МВФ
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туалетном конфузе" на суперавианосце США
30 марта 2020, 00:35
"Меня не послушают": Бежавший в США депутат заныл из-за местных чиновников
28 марта 2020, 14:35
Серпом по украинству. По ком звонит Гадёныш?
30 марта 2020, 13:35
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивает помощь Европе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.