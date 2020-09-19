Гутенёв о противодействии "Северному потоку - 2": Евросоюз навредит сам себе

Евросоюз наносит вред сам себе, ориентируясь на получение СПГ из США. Об этом РИА ФАН рассказал депутат Государственной Думы Владимир Гутенёв.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "политическим" проект строительства газопровода "Северный поток". Она также заявила о тенденции к ухудшению отношений с Москвой.

Как считает Гутенёв, большая часть высокопоставленных европейских чиновников не имеют возможности самостоятельно принимать решения. Вместо этого они говорят нужные вещи под внешним давлением.

Отказ же от российского газа будет иметь серьёзные политические последствия, ибо экономика Европы станет заложницей очень подвижных рыночных цен на СПГ. Что касается высказываний главы ЕК, то она пытается сохранить хорошую мину при плохой игре.

"Нужно не смотреть на само действо, а заглянуть в финал этого произведения, которое пытаются разыграть на сцене. Нужно постараться не попасться на удочку этих политесов", - добавил парламентарий.

Ранее депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил телеканалу "360", что немецкой стороне необходим газопровод "Северный поток - 2" для сохранения энергетической безопасности. Дело в том, что Германия постепенно отказывается от атомной энергетики под давлением экологов и "зелёных".

Однако потребности в энергии никуда не делись. И Россия способна их удовлетворить.

"Без "Северного потока - 2", без газа, который направят по нему, в Германии просто не срастается вопрос энергетической безопасности", - объяснил он.