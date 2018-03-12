Гута — путь окружения, путь расчленения

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Окружённая группировка исламистов в Восточной Гуте разделена на три части и планомерно уничтожается

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Война — путь обмана. Все знают это выражение китайского мыслителя-стратега Сунь-цзы. Поскольку всего его трактата "Искусство войны" никто не читал, из источника в источник бродят одни и те же его цитаты. И в бродячих этих цитатах нет ничего об окружениях. В сирийской Восточной Гуте ныне планомерно и последовательно осуществляется то, о чём древний "Клаузевиц" мог бы сказать с присущей ему афористичностью: путь окружения продолжается путём расчленения, путь расчленения заканчивается путём уничтожения.

Три кольца Восточной Гуты

Вот в Восточной Гуте медленно (хотя и не так и медленно, если присмотреться и учесть все обстоятельства), но верно путь окружения закончился сегодня ночью путём расчленения, а тот уже переходит в стадию уничтожения.

Во-первых, был перерезан тот самый "поясок", о котором писал "Царьград": Вейт-Сава — Мадияра. Группировка террористов оказалась расчленена на две части, а сирийские войска вышли к стратегически важному городу Хараста с относительно слабозащищённых южной и восточной сторон.

В сам город они не полезли, чтобы не нести лишних потерь, провели мгновенный апперкот от Мадияры и Месрабы на северо-запад, в стык между Харастой и временной "столицей" террористов — городом Дума. Результатом стало расчленение группировки на три части, каждая из которых в разы менее боеспособна, нежели они вместе.

Основная проблема для террористов в том, что во всех трёх котлах они остались в перемешанном составе: запрещённая в России "Джебхат ан-Нусра" и разной степени "умеренности" (сиречь, непримиримости) "Фейлак ар-Рахман", "Джейш аль-Ислам" и "Ахрар аш-Шам". Каждая контролировала свой участок фронта, но, во-первых, участки эти ныне перемешались, а во-вторых, центральное руководство оказалось где-то, откуда не может контролировать обстановку на местах. И теперь там каждый главарь басмачей бьётся за себя, одновременно вымещая злобу, неудачи или прошлые обиды на басмачах конкурентных банд.

Группировка террористов оказалась расчленена на две части, а сирийские войска вышли к стратегически важному городу Хараста с относительно слабозащищённых южной и восточной сторон. Фото: www.globallookpress.com

Мудрые умы из Центра по примирению враждующих сторон подкинули дрожжей в это варево, потребовав немедленного размежевания "умеренных" группировок с террористами из "Джебхат ан-Нусра". С сокрушённым сердцем и глубокой печалью на лице представитель центра, генерал-майор Владимир Золотухин поведал позднее журналистам: "После выдвижения Центром по примирению враждующих сторон требований о «Фейлак ар-Рахман» с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» с целью обсуждения их дальнейшего вывода из района началось противостояние группировок. На улицах идут открытые бои между членами НВФ, мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий".

По некоторым данным, брожение идёт также в рядах "Ахрар аш-Шам". В связи с этим стоит напомнить, что в декабре 2016 года именно эта группировка оставила свой участок фронта в Алеппо, после чего весь фронт исламистов коллапсировал. В условиях Сирии, конечно, единство даже внутри одной группировки — штука нечастая, и те "шамовцы" — не гутовские "шамовцы". Но тем не менее, тем не менее... Тем более, что в целом у "аш-Шам" богатая история столкновений и даже боёв на уничтожение с "ан-Нусрой".

Перспективы котловарения

Практически все наблюдатели указывают, что в ближайшее время должен схлопнуться южный котёл. Там и крупных городов нет, и начальство террористическое далече, и брожение умов присутствует.

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Далее ожидается падение Харасты. Здесь ряд районов уже освобождён от террористов, а главное, правительственные войска заходят с тыла. Оборона боевиков здесь тоже, конечно, не сахар, но всё же нет той сплошной наземно-подземной крепости, в которую за несколько лет противостояния были превращены западные районы города. Сложнее всего будет с Думой, полагают комментаторы. Но там постепенно должна созреть психологическая ситуация, когда террористы отчётливо поймут, что сопротивление не только безнадёжно, но и бессмысленно. Линии снабжения уже перекрыты, а в течение нескольких дней они будут закрыты намертво.

Соответственно, будут созревать — уже проявляются — массовые протесты населения, которое не хочет становиться живым щитом меж силами, которые уже явно не примирятся. Потому что одни будут рваться к близкой уже победе, а другие — сражаться с отчаянием обречённых.

Покровский Александр