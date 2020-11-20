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Гусары, молчать! Это Большой герб Украины
20 ноября 2020, 19:55 • 186 • Украина
Не прошло и 30 лет с провозглашения независимости, как организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины определил победителей конкурса.
Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Facebook.
Он отмечает, что эскиз-победитель содержит все обязательные элементы для большого Государственного герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знак княжеского государства Владимира Великого - малый Государственный герб. В общем к конкурсу были допущены 112 работ.
"Вместе с Денисом Малюськой, как сопредседатели, объявили результаты конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины, проведенного Государственным агентством Украины по вопросам искусств и художественного образования. Жюри представило свое решение сегодня на заседании Оргкомитета. Первую премию получил проект Алексея Кохана", - рассказал Ткаченко.
Министр отметил, что далее Минюст подготовит проект закона Украины "О государственных символах", который будет передано в Верховную Раду.
"Если депутаты поддерживают этот выбор конституционным большинством - соответствующий эскиз будет официально оформлен, как большой Государственный герб", - подытожил министр.
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