Гуманное средство против украинских «москитов»

На русский флот стали поступать станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», которые ослепляют противника. Они могут стать адекватным и к тому же гуманным ответом на новые попытки украинского режима атаковать Керченский пролив

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Покровский Александр

Интернет богат на идеи. Известно, конечно, что особенно широкие горизонты открываются с высоты дивана. Но когда события начинают комментировать специалисты, то реально можно испытать нечто вроде озарения.

Вот и известный политолог, причём (что важно) специалист по Украине, Михаил Онуфриенко (ака mikle1) в своём блоге тут же вычленил один из актуальных прикладных аспектов в поставках на русский флот станций визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». О том, что корабли ВМФ России начали получать системы, ослепляющие врага, сообщило агентство РИА «Новости».

Москиты, говоришь? Х-хе!

Не так давно один из командиров всемирно знаменитых катеров типа «Гюрза», постройки завода имени Порошенко, с удовольствием рассказывал о том, как он со товарищи взял на вооружение теорию москитного флота времен Первой мировой, - не без иронии вспомнил Онуфриенко. - Теперь он, правда, сидит в русской тюрьме и ничем подобным не бредит. Вполне возможно, уже знает последнюю гнетущую новость - русские начали оснащать свои корабли страшным оружием - глухие остаются слепы, а хромые - немы, когда его пускают в ход.

Аналог москитам в русской природе – комары. Так что очередную завиральную идею в мозгах, спятивших на теме украинской «высшей расы», можно вполне назвать комариной. Но вот в реальном мире, как показала история недавнего столкновения в Керченском проливе, русским морякам – а главное, их гуманному командованию – тяжело принять решение на использование боевого оружия против хоть и попятивших на нацизме, но всё же соотечественников. Из-за этого целый день танцевали с украинскими морскими «комариками» вальсы на воде, дожидались команды на задержание - и в результате подарили шанс для киевской пропаганды, задержав нарушителей границы уже собственно за линией территориальных вод. Это, конечно, никого не оправдывает и не извиняет – нарушение было, и нарушение есть нарушение, - на зачем делать такие подарки?