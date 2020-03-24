"Гуманитарный удар для НАТО": Спасение от коронавируса Европа ждет от России

Россия поможет

Россия поможет Италии побороть пандемию коронавируса. В Министерстве обороны сообщили, что по указанию главы ведомства Сергея Шойгу ВКС РФ завершили создание необходимой авиационной группировки для доставки сил и средств в Италию, выделенных для оказания помощи данной стране в борьбе с коронавирусом.

Первый Ил-76 ВКС России уже вылетел с аэродрома Чкаловский. Самолётом на базу ВВС Италии “Практик де Маре”, находящуюся недалеко от Рима, будут доставлены специалисты по вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

По информации возглавляет группу экспертов генерал-майор Сергей Кикоть. Он ранее был задействован в организации работ в сложных эпидемиологических условиях вспышек сибирской язвы, ликвидации последствий паводков. Кикоть также является ведущим разработчиком и специалистом в области применения новейших образцов систем специальной обработки.

Кроме того, в числе группы российских специалистов – эксперт по борьбе с африканской чумой, ящуром подполковник Геннадий Еремин; принимавший участие в разработке вакцин против лихорадки Эбола, противочумных препаратов подполковник Вячеслав Кулиш; подполковник медицинской службы Александр Юманов, который в Гвинее работал в рамках международной программы по борьбе с лихорадкой Эбола.

Также в Италию из России отправится ведущий ученый-эпидемиолог полковник медицинской службы Алексей Смирнов. Он принимал активное участие в разработке вакцины против лихорадки Эбола.

Ранее решение Минобороны с позитивом воспринял военкор Александр Сладков. Эта миссия, замечает Сладков, “гуманитарный топор в грудь НАТО”.

“Это действие сравнимо по своему масштабу со знаменитым прорывом наших десантников в Косове (аэродром Слатина) по спасению косовских сербов от геноцида в 1999 году!!! <…> Главное, теперь довести дело в Европе до конца”, – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, помимо того, что мы получим опыт борьбы с вирусом и его возможными модификациями, Россия также продемонстрирует масштаб страны как члена мирового сообщества.

“Убивает состояние медицины”:

Напомним, что с 10 марта по всей Италии действуют серьезные карантинные меры и ограничение свободного передвижения граждан без необходимого основания.

Кроме того, власти на днях выпустили новый декрет, согласно которому нельзя гулять в одиночку, а на улицу нужно выходить в масках. Впрочем, не все готовы соблюдать карантинные меры, несмотря на требование властей. По данным МВД, с начала карантина в Италии было зарегистрировано более 50 тысяч нарушителей. Сейчас в стране введен штраф за нарушение карантинного режима в размере 206 евро. Число зараженных COVID-19 с начала его распространения в стране достигло 53,5 тысячи человек, 4825 из них умерли.

По мнению итальянского профессора доктора Стефано Монтанари, печальная статистика на фоне пандемии – следствие, скорее, разрушенной медицины. По его словам, последние годы расходы на медицину резали нещадно.

“Плюс огромная коррупция. То, что в обычной стране стоит 10 евро, в Италии – 20. И те минимальные средства, которые имелись в распоряжении, расходовались бездарно”, – приводит его слова “Комсомольская правда”.

По словам профессора, итальянская медицина попросту была не готова к такому количеству больных с осложнениями на легкие.

“То, чем опасен этот вирус. Но проблема не в вирусе! Да, вирус есть, он абсолютно новый. Точно могу сказать — он новый и он молодой, он мутирует с космической скоростью, он пока в фазе поиска своего статуса, в котором он потом застынет, – допустил он.

– У него невероятная проникаемость, он патологически контагиозный. Но на здоровых он протекает бессимптомно. По моим предположениям, если мы сделаем тесты всем гражданам Италии, то обнаружим, что как минимум половина населения уже положительна”.

Паника и карантин

Впрочем, на фоне паники из-за коронавируса не только в Италии, но и в других странах мира, в том числе в России, вбрасываются самые различные версии – и о вирусе, и о карантине. Так, к примеру, в воскресенье в российских СМИ появилась информация, будто из-за коронавируса будут усилены карантинные меры.

Как пояснил собеседник в комментарии РИА Новости, чтобы выйти на путь стран, в которых удалось сдержать распространение инфекции, власти РФ якобы намерены перенять их опыт. Собеседник агентства подчеркнул, что Россия обладает запасом времени для принятия “жёстких, но крайне необходимых мер”. Впрочем, впоследствии эту информацию опровергли в информационно-коммуникационном центре.

“Сообщения якобы правительственного источника о том, что “власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина”, не соответствуют действительности”, – приводит выдержку из опровержения РИА Новости.