Гуманитарный прорыв: Восточную Гуту покинули более 11 600 мирных жителей

В четверг, 15 марта, в сирийской Восточной Гуте была в 17-й раз введена гуманитарная пауза. Помимо основного гуманитарного коридора (на северо-востоке анклава), открылся второй коридор — на юге этого пригорода Дамаска. В результате подконтрольные боевикам территории за день покинули более 11 тысяч мирных жителей, а всего с начала действия гумпауз число эвакуированных достигло 11 640 человек. Кроме того, при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Восточную Гуту прибыл третий гуманитарный конвой. 25 большегрузных автомобилей доставили 137 тонн продовольствия, медикаментов и детского питания. О положении дел в осаждённом анклаве — в материале RT.

Подконтрольные боевикам территории сирийской Восточной Гуты покинули более 11 600 человек. Причём подавляющее большинство людей вышли из анклава в четверг, 15 марта, по вновь открытому гуманитарному коридору. Такое заявление сделал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Ежедневные пятичасовые гуманитарные паузы в Восточной Гуте вводятся с 27 февраля. Таким образом, в четверг с 09:00 до 14:00 по местному времени под контролем ЦПВС в Восточной Гуте была введена 17-я гуманитарная пауза.

«По итогам переговоров между представителями Центра по примирению и лидерами вооружённых группировок в районе города Дума созданы благоприятные условия для продолжения вывода мирных граждан через гуманитарный коридор в населённый пункт Мухайям аль-Вафидин. Сегодня через этот коридор вышел 291 человек. Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 728 человек», — уточнил генерал.

По второму гуманитарному коридору, открытому 15 марта и проходящему через поселения Сакба, Хамурия и Хаззэ, было выведено 10 912 человек. Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии ЦПВС анклав покинули 11 640 человек.

Стоит отметить, что всего на территории Восточной Гуты проживает до 400 тысяч сирийцев (по оценке ООН).

Также в четверг сирийские правительственные войска взяли под свой контроль населённый пункт Хамурия на юго-востоке анклава, передаёт РИА Новости. Военные проводят зачистку городка и осматривают местность на предмет наличия взрывных устройств.

Вместе с этим в российском Минобороны отметили, что за последние несколько дней в крупнейший город Восточной Гуты — Думу — прибыли три гуманитарных конвоя, которые в общей сложности доставили 455 тонн грузов. Так, в четверг 25 большегрузных автомобилей доставили жителям анклава 137 тонн продовольствия, медикаментов и детского питания.

Напомним, что первый гуманитарный конвой Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста прибыл в этот пригород Дамаска десять дней назад, 5 марта.

Однако, несмотря на относительную стабилизацию обстановки в регионе, некоторые радикальные группировки продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска в нарушение режима прекращения огня.

«Обстановка в зоне деэскалации «Восточная Гута» стабилизируется. Однако ряд радикальных группировок продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, за прошедшие сутки ими три раза были обстреляны жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Боевиками было выпущено шесть мин. Есть разрушения, люди не пострадали», — рассказал Евтушенко.

По его словам, в целом обстановка в Сирии нормализуется, налаживается процесс мирной жизни, чему способствует действующая резолюция 2401 Совета Безопасности ООН. При этом совместный Координационный центр продолжает фиксировать отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

«Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 11 человек, в провинции Дейр эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 437 человек. Из зоны деэскалации «Идлиб» в провинцию Алеппо... вернулось 200 жителей с личным имуществом», — говорится в сообщении Центра.

Глава МККК Петер Маурер в городе Дума (Восточная Гута), 15 марта 2018 года

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Позитивная динамика

Ситуацию в Восточной Гуте в четверг, 15 марта, обсудил с постоянными членами Совета безопасности России президент Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в ходе дискуссии участники совещания «констатировали позитивную динамику вокруг Восточной Гуты, отметив продолжающийся выход гражданского населения и наметившиеся предпосылки для улучшения гуманитарной обстановки».

Вопрос борьбы с терроризмом в Восточной Гуте 15 марта поднимал также глава российского МИД Сергей Лавров. Выступая на форуме «Россия — страна возможностей», он выразил уверенность в том, что Москва поможет сирийским правительственным войскам разгромить незаконные вооружённые формирования.

«Говоря о Сирии, хочу сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьём их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке», — заявил Лавров.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе проводимой антитеррористической операции будут делаться гуманитарные исключения.

«Как было вчера объявлено нашим Министерством обороны, те, кто хочет выйти и получить гуманитарную помощь, могут этими коридорами пользоваться», — заявил министр.

Также в ходе своего выступления Лавров призвал Соединённые Штаты и возглавляемую ими коалицию прекратить поддерживать террористов из «Джабхат ан-Нусры»* и связанных с ней формирований.

«Самое главное, чтобы и в Восточной Гуте, и в других местах коалиция США, которая там работает с воздуха и имеет многочисленный спецназ на земле, прекратила поддерживать террористов типа «Джабхат ан-Нусры». И все остальные группировки, которые Запад считает не экстремистскими, они почему-то работают под зонтиком «Джабхат ан-Нусры», и у них создано общее командование. Резолюция 2254 требует отмежеваться от бандитов», — подчеркнул глава МИД.

В четверг стало известно, что над выводом боевиков «Ан-Нусры» из пригорода Дамаска работают специалисты турецкой разведки.

«Национальная разведывательная организация Турции работает над тем, чтобы вывести боевиков «Джабхат ан-Нусры» из осаждённой Восточной Гуты», — сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT.

По этому вопросу также проводятся плотные дипломатические консультации, которые продолжатся на переговорах министров иностранных дел России, Турции и Ирана в Астане 16 марта.

Reuters

«На людях нет ожогов, язв и признаков удушья»

На этом фоне представители Пентагона в очередной раз возложили на Россию ответственность за гибель мирных жителей в Восточной Гуте.

«Россия и Сирия — партнёры. Россия помогает режиму Асада. Ситуация в Восточной Гуте похожа на то, что мы видели в других местах в ходе гражданской войны. Россия соглашается на прекращение огня, но поддерживает режим, который продолжает бомбить невинных гражданских лиц. Россия поддерживает режим Асада, а не преследует связанных с «Аль-Каидой»** террористов в Сирии», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Пентагона Дану Уайт.

При этом представитель оборонного ведомства Соединённых Штатов обвинила Россию в ведении двойной игры и призвала Москву позволить доступ гуманитарной помощи в Восточную Гуту.

«Россия может остановить гибель мирных людей в Сирии и вместо этого ведёт двойную игру, увеличивая число погибших. Русские сделали осознанный выбор не ограничивать режим Асада. Поэтому резня в Восточной Гуте продолжается. Россия морально ответственна и способствует зверствам Асада. Мы призываем Россию заставить режим прекратить убивать невинных сирийцев и позволить доступ гуманитарной помощи людям в Восточной Гуте и других удалённых районах», — сказала Уайт.

На этом фоне и в связи с неумолкающими обвинениями сирийских правительственных сил в применении химического оружия покинувшие Восточную Гуту жители рассказали, что не видели признаков применения химоружия в этом анклаве.

«Я, конечно, не специалист в химическом оружии, но вы и сами видите, что на людях нет ожогов, язв и признаков удушья. Так что эти утверждения беспочвенны», — заявил житель анклава Аднан Кафузи.

По словам другого беженца, Ибрагима Хакима, информация о применении химоружия против жителей этого северо-восточного пригорода Дамаска недостоверна, передаёт РИА Новости.

Ранее постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Москва «с пугающей частотой» фиксирует рецидивы применения химоружия в горячих точках, включая САР.

«Свидетельства этому мы наблюдаем в Сирии, где отравляющими веществами активно пользуются террористические группировки, зачастую в провокационных целях, для выдвижения против официального Дамаска обвинений в применении химоружия», — сообщил он.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.