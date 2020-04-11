Гуманитарный инсульт – в Прибалтике эпидемия обнаруживает невежество властей

Жизнь замерла

Количество заболевших коронавирусом в странах Прибалтики ежедневно увеличивается на 100-130 человек. Информационное агентство BNS со ссылкой на официальные источники сообщает: «По состоянию на 10.00 10 апреля 24 смерти зафиксировано в Эстонии, 16 – в Литве, две – в Латвии. Соответственно, подтверждено 1207, 955 и 589 случаев болезни. Всего – 2751».

Министерство здравоохранения Польши в тот же день информировало: «От коронавируса погибли 164 человека, подтверждённых случаев инфекции – 5341». Однако население Польши – более 38,6 млн жителей, а во всей Прибалтике по состоянию на 1 января 2020 года – 6,12 млн. Доля умерших в Польше составляет 0,00043% от численности населения страны, в странах Балтии она на порядок выше – 0,0066%. Добавим пример о состоянии дел в Калининградской области РФ: там нет случаев смерти и всего 52 инфицированных, причём все «ввозные», тогда как у стран-соседей выявляются исключительно кластерные.

Прибалтика учится жить заново. Фото ru.delfi.lt

Динамика распространения инфекции в Прибалтике не так высока, как в Испании, Италии или США, но в Литве, например, жизнь замерла. Кабинет министров минимум до 28 апреля закрыл границы за исключением одного КПП для въезда грузовых автомобилей со стороны Польши на автомагистраль Via Baltica и одного – для выезда в сторону Латвии. Резко сократился морской трафик в Клайпеде. Малый и средний бизнес балансирует на грани банкротства: запрещена аренда недвижимости, закрыты отели, рестораны, кафе, спортивные и фитнес-клубы, музеи, отменены выставки, концерты. Работают лишь аптеки, автозаправочные станции и продовольственные магазины.

В Латвии и Эстонии закрыты школы, вузы, прекращены богослужения, включая праздничные Пасхальные мессы. Запрещено собираться группами более чем по двое. Всех, кого можно, перевели на дистанционный режим работы.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Фото rubaltic.ru

24 марта премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш утвердил пакет мер по оказанию экономической и социальной поддержки населению. Для спасения крупных компаний выделено 75 млн евро. Остальным разрешено переводить наёмных работников на «пособие по простою», которое будет платить государство. Власти Эстонии, по словам руководителя национального союза работодателей Арто Ааса, решили, что государственная касса по безработице компенсирует людям, временно лишившимся работы, 70% их доходов.

По оценке министра финансов Латвии Яниса Рейрса, эпидемия может обойтись государству в 2,1 миллиарда евро – это более 20% доходной части годового бюджета. Петерис Страутиньш, ведущий экономист работающего в странах Балтии американского банка Luminor, ожидает падения ВВП на 6,5%; при этом падение на транспорте составит 15%, в обрабатывающей промышленности – 9%, в торговле – 7%, в строительстве – 5%. Минфин Латвии уже объявил о торможении экономики на 2%, а объёмы экспорта за один месяц (март) уменьшились на 20%.

В Литве руководитель Центробанка Вилюс Василяускас говорит о потере ВВП в размерах от 7 до 20% в зависимости от продолжительности эпидемии. Министр финансов Вилюс Шапока сообщил, что каждая неделя строгой изоляции обходится бюджету в 0,5% ВВП. К середине апреля потери составят 2% ВВП, или более 970 млн евро, что равно годовому бюджету министерства обороны.

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме. Фото: delfi.ee

В Эстонии министр финансов Мартин Хельме говорит: «Кризис принесет экономике страны ущерб в размере 1,2 миллиарда евро, что означает сокращение ВВП на 6-7%; если эпидемия продлится до конца лета, потери составят 26%». А в Польше, по данным агентства Bloomberg, только из-за оттока трудовых мигрантов экономика рискует потерять 47 миллиардов долларов; безработица может охватить до половины трудоспособного населения, а в сферах обслуживания стать поголовной.

Коронавирус оставит после себя много разрушений, даже если эпидемия продлится лишь до мая. Однако, по мнению медиков и математиков, она может затянуться в лучшем случае до июля, в худшем – до сентября.

Изучив «чёрный» сценарий, эксперты банка Morgan Stanley прогнозируют: после эпидемии региональная экономика сможет восстановиться только в третьем квартале 2021 года. Для спасения прибалтийских экономик Еврокомиссия выделила Таллину, Риге и Вильнюсу 4,2 млрд евро (Эстонии – 1,75 млрд, Литве – 1,4 млрд, Латвии – 790 млн). Однако этого не хватит, и правительства самостоятельно ищут деньги; только литовцы готовы занять на внешних рынках до 5 млрд евро…

8 апреля президенты Литвы, Латвии и Эстонии Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд обсудили меры по борьбе с COVID-19 на национальном уровне и в рамках ЕС. Деловая составляющая дискуссии была скромной. Прозвучали расплывчатые общие слова: «Будем стремиться сделать Балтийский регион примером успеха в возвращении к устойчивому экономическому росту в посткризисных условиях. Мы договорились для этого использовать как финансовые национальные инструменты, так инструменты ЕС и политические средства, чтобы после кризиса стать ещё более сильными».

Прибалтика ориентируется сейчас исключительно на Европейский союз. Однако переговоры о помощи наиболее пострадавшим странам-членам ЕС проваливаются и грозят если не расколом Евросоюза, то серьёзными конфликтами внутри сообщества.

Литовский олигарх Виктор Успасских. Фото rus.delfi.ee

На этом фоне депутат Европейского парламента от Литвы Виктор Успасских позволил себе заявить: «Эпидемия продемонстрировала полное невежество властей». Этот олигарх знает, о чём говорит, когда ведёт речь о «…тупости, которая показывает абсолютную неспособность реально оценивать современную жизнь и ориентироваться в ситуации».