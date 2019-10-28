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Гуманитарные бомбёжки не забудутся
28 октября 2019, 14:24 • 101 • Аналитика
Косово в существующих границах не будет признано Белградом, даже если ЕС и США продолжат давить на сербов, в очередной раз заявил на прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич. И это заявление совпало по времени с сообщением о том, что подразделения противовоздушной и противоракетной обороны России с комплексами С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» впервые примут участие в военных учениях на территории сербской авиабазы Батайница «Славянский щит – 2019».
Таким образом, противоборствующие стороны и в год 20-летия бомбардировок Югославии силами НАТО сохраняют свои позиции. Итог западного «урока демократии» плачевен. Жив лишь западный же миф о «спасении от геноцида» и «гуманитарных бомбёжках». Как же всё было на самом деле тогда, в 1999-м, и есть ли выход из тупика сегодня, рассказывает известный сербский политолог Предраг Раич.
– Предраг, время выносит на поверхность новую информацию о событиях, позволяет их всесторонне оценить. Почему этого практически не происходит в отношении югославской трагедии?
– Потому что изначально был предложен миф, не имеющий ничего общего с реальностью. Начни разбираться – он сразу рухнет. Время лишь добавило красок к первоначальному рисунку. НАТО опубликовало перечень своих ударов с указанием исполнителей, появились мемуары участников событий. А в основном всё было ясно и 20 лет назад.
Косово всегда было проблемным регионом. 300 тыс. сербов и 1,8 млн албанцев. Интегрировать его в развитую европейскую страну, какой была Югославия, несмотря на направляемые гигантские ресурсы, не получалось. Албанская община жила по вековым родо-племенным традициям. Официальные органы власти, комитеты компартии носили формальный характер. А кое-где не было и этой «витрины». Всем управляли вожди кланов. Даже оплата коммунальных платежей осуществлялась мешком денег от такой общины, хотя понятно, что все в ней были индивидуальными абонентами.
Косовские албанцы первыми испытали на прочность единство Югославии в конце 80-х. Их выступление было подавлено с десятками человеческих жертв. Буш-старший заявил, что действия террористов не могут быть терпимы. Вторую попытку албанцы подготовили очень тщательно, до мельчайших деталей. А главное – заручились поддержкой администрации Клинтона. Террористы превратились в борцов за свободу и жертв геноцида.
В воздух взлетели коровник, рынок и пассажирский поезд
– А варварские, бесчеловечные бомбардировки стали единственно возможной помощью им?
– Этому не может быть оправдания. Но задача истребления людей не ставилась. Целями были военные, инфраструктурные объекты. Большие жертвы стали результатом непрофессионализма. Был свидетелем этого в родном городе Кула. Там располагалась база спецназа нашей спецслужбы. Утром с неё все были эвакуированы. А вечером по базе был дан точный залп «томагавками». Одну ракету нашим удалось сбить обычной зениткой. Но через два дня ПВО просто перестала существовать. И над гигантским пепелищем для «удара солидарности» появился французский самолёт. Летел он очень низко, и просто непонятно, как смог промахнуться по руинам базы и поразить коровник. Потом своё «мастерство» продемонстрировали бельгийцы. Они сбросили тонную бомбу в поле. Она не взорвалась, и стоило гигантских трудов её обезвредить и увезти. Обошлось без жертв. В городе Ниш местным жителям не повезло. Сброшенные на воинскую часть кассетные бомбы отнесло на рынок, десятки человек погибли. Похоже, голландцы так испугались содеянного, что больше не стали бомбить. Лишь в одном случае, возможно, английский пилот осознанно атаковал пассажирский поезд на мосту. Потому что за пять минут до этого он уже заходил на эту цель и не мог не сориентироваться.
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А они целиком были на стороне противников единства. Совбез ООН поддержал антиюгославские санкции. Воздержался только Китай, хотя мог воспользоваться правом вето. Украина через Австрию начала продажу советских вооружений Хорватии. В итоге сербский анклав в этой республике был захвачен. Накануне из него вывели тяжёлые вооружения. А руководитель хорватских спецслужб, разрабатывающих операцию по захвату «Буря», накануне 42 раза побывал в Белграде, что свидетельствует о сговоре.
В Боснии натовцы запретили полёты над республикой, активно снабжали мусульман, а потом жестокими бомбардировками сербских формирований вынудили принять ультиматум. Было очевидно, что и в Косово они не остановятся ни перед чем. И нужен лишь повод для вмешательства.
К сожалению, повод был дан. Когда в Косово начались убийства террористами полицейских и сербских семей, живущих в албанских сёлах, было принято неадекватное решение. Вместо защиты сербских районов начали выставлять полицейские блокпосты в албанских. Их, естественно, сразу же уничтожали. Двинули армию, которая не имела опыта войны с террористами. Заблокировав их в населённом пункте, армия давала время на выход мирным жителям и начинала штурм. Но жителей брали в заложники и прикрывались ими. В одном селе при штурме погибли несколько десятков удерживаемых там бандитами женщин и детей. Это всколыхнуло албанцев, которые до этого не хотели поддерживать боевиков, и дало повод для бомбёжек. По логике суда Линча. Вот жертвы, а вот те, от чьего оружия они погибли. Чего тут разбираться. Убить их мало…
Течёт афганский героин
– Но ведь сербский народ поддержал противостояние?
– Да, и проявил героизм и мужество. Даже воры ни разу не воспользовались кромешной темнотой и разбитыми витринами. Люди готовы были стоять до конца, но Милошевич снова отступил. А до этого не использовал возможность для переговоров о компромиссе: сербские районы Косово остаются в Югославии, албанские уходят. Он в очередной раз разыграл национальную карту, и в очередной раз проиграл. Что стоило ему потери власти. Когда ставишь на зеро – проигрываешь всё.
– Бомбардировки ничего не решили, включая гуманитарные проблемы, из-за которых начались. Конфликт просто заморожен.
– Согласен. Но почему вы считаете, что их собирались решать? Это был пиар-повод. На международной арене страны действуют в собственных интересах. Иначе как объяснить, что в одном случае бомбят из-за тысяч погибших, а в другом просто не замечают сотни тысяч жертв.
Америка, безусловно, выиграла. Она получила стратегического союзника в центре Европы. Европейцы, безусловно, проиграли. Они получили криминального соседа, через которого на континент беспрепятственно течёт афганский героин. Интегрировать Косово в европейскую семью не получилось. Там существует парламент и даже ведётся политическая борьба. Но, как и некогда парткомы, это не более чем витрина. По принципиальным вопросам, как, например, создание собственной армии, вопреки даже протестам европейцев и американцев, стопроцентно голосуют «за».
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