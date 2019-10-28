Гуманитарные бомбёжки не забудутся • 101 • Аналитика Косово в существующих границах не будет признано Белградом, даже если ЕС и США продолжат давить на сербов, в очередной раз заявил на прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич. И это заявление совпало по времени с сообщением о том, что подразделения противовоздушной и противоракетной обороны России с комплексами С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» впервые примут участие в военных учениях на территории сербской авиабазы Батайница «Славянский щит – 2019». Таким образом, противоборствующие стороны и в год 20-летия бомбардировок Югославии силами НАТО сохраняют свои позиции. Итог западного «урока демократии» плачевен. Жив лишь западный же миф о «спасении от геноцида» и «гуманитарных бомбёжках». Как же всё было на самом деле тогда, в 1999-м, и есть ли выход из тупика сегодня, рассказывает известный сербский политолог Предраг Раич. – Предраг, время выносит на поверхность новую информацию о событиях, позволяет их всесторонне оценить. Почему этого практически не происходит в отношении югославской трагедии? – Потому что изначально был предложен миф, не имеющий ничего общего с реальностью. Начни разбираться – он сразу рухнет. Время лишь добавило красок к первоначальному рисунку. НАТО опубликовало перечень своих ударов с указанием исполнителей, появились мемуары участников событий. А в основном всё было ясно и 20 лет назад. Косово всегда было проблемным регионом. 300 тыс. сербов и 1,8 млн албанцев. Интегрировать его в развитую европейскую страну, какой была Югославия, несмотря на направляемые гигантские ресурсы, не получалось. Албанская община жила по вековым родо-племенным традициям. Официальные органы власти, комитеты компартии носили формальный характер. А кое-где не было и этой «витрины». Всем управляли вожди кланов. Даже оплата коммунальных платежей осуществлялась мешком денег от такой общины, хотя понятно, что все в ней были индивидуальными абонентами. Косовские албанцы первыми испытали на прочность единство Югославии в конце 80-х. Их выступление было подавлено с десятками человеческих жертв. Буш-старший заявил, что действия террористов не могут быть терпимы. Вторую попытку албанцы подготовили очень тщательно, до мельчайших деталей. А главное – заручились поддержкой администрации Клинтона. Террористы превратились в борцов за свободу и жертв геноцида. В воздух взлетели коровник, рынок и пассажирский поезд – А варварские, бесчеловечные бомбардировки стали единственно возможной помощью им? – Этому не может быть оправдания. Но задача истребления людей не ставилась. Целями были военные, инфраструктурные объекты. Большие жертвы стали результатом непрофессионализма. Был свидетелем этого в родном городе Кула. Там располагалась база спецназа нашей спецслужбы. Утром с неё все были эвакуированы. А вечером по базе был дан точный залп «томагавками». Одну ракету нашим удалось сбить обычной зениткой. Но через два дня ПВО просто перестала существовать. И над гигантским пепелищем для «удара солидарности» появился французский самолёт. Летел он очень низко, и просто непонятно, как смог промахнуться по руинам базы и поразить коровник. Потом своё «мастерство» продемонстрировали бельгийцы. Они сбросили тонную бомбу в поле. Она не взорвалась, и стоило гигантских трудов её обезвредить и увезти. Обошлось без жертв. В городе Ниш местным жителям не повезло. Сброшенные на воинскую часть кассетные бомбы отнесло на рынок, десятки человек погибли. Похоже, голландцы так испугались содеянного, что больше не стали бомбить. Лишь в одном случае, возможно, английский пилот осознанно атаковал пассажирский поезд на мосту. Потому что за пять минут до этого он уже заходил на эту цель и не мог не сориентироваться. По теме 3595 На два фронта Тегеран ведет США и Израиль разными дорогами Не снимая всей вины с Запада, нельзя не сказать и об ответственности тогдашнего руководства нашей страны. Политика – искусство возможного. Шанс сохранить единство Югославии был. Благодаря большому количеству офицеров-сербов армия страны могла подавить возникающие вооружённые формирования в республиках. Не вмешайся в конфликт внешние силы. А они целиком были на стороне противников единства. Совбез ООН поддержал антиюгославские санкции. Воздержался только Китай, хотя мог воспользоваться правом вето. Украина через Австрию начала продажу советских вооружений Хорватии. В итоге сербский анклав в этой республике был захвачен. Накануне из него вывели тяжёлые вооружения. А руководитель хорватских спецслужб, разрабатывающих операцию по захвату «Буря», накануне 42 раза побывал в Белграде, что свидетельствует о сговоре. В Боснии натовцы запретили полёты над республикой, активно снабжали мусульман, а потом жестокими бомбардировками сербских формирований вынудили принять ультиматум. Было очевидно, что и в Косово они не остановятся ни перед чем. И нужен лишь повод для вмешательства. К сожалению, повод был дан. Когда в Косово начались убийства террористами полицейских и сербских семей, живущих в албанских сёлах, было принято неадекватное решение. Вместо защиты сербских районов начали выставлять полицейские блокпосты в албанских. Их, естественно, сразу же уничтожали. Двинули армию, которая не имела опыта войны с террористами. Заблокировав их в населённом пункте, армия давала время на выход мирным жителям и начинала штурм. Но жителей брали в заложники и прикрывались ими. В одном селе при штурме погибли несколько десятков удерживаемых там бандитами женщин и детей. Это всколыхнуло албанцев, которые до этого не хотели поддерживать боевиков, и дало повод для бомбёжек. По логике суда Линча. Вот жертвы, а вот те, от чьего оружия они погибли. Чего тут разбираться. Убить их мало… Течёт афганский героин – Но ведь сербский народ поддержал противостояние? – Да, и проявил героизм и мужество. Даже воры ни разу не воспользовались кромешной темнотой и разбитыми витринами. Люди готовы были стоять до конца, но Милошевич снова отступил. А до этого не использовал возможность для переговоров о компромиссе: сербские районы Косово остаются в Югославии, албанские уходят. Он в очередной раз разыграл национальную карту, и в очередной раз проиграл. Что стоило ему потери власти. Когда ставишь на зеро – проигрываешь всё. – Бомбардировки ничего не решили, включая гуманитарные проблемы, из-за которых начались. Конфликт просто заморожен. – Согласен. Но почему вы считаете, что их собирались решать? Это был пиар-повод. На международной арене страны действуют в собственных интересах. Иначе как объяснить, что в одном случае бомбят из-за тысяч погибших, а в другом просто не замечают сотни тысяч жертв. Америка, безусловно, выиграла. Она получила стратегического союзника в центре Европы. Европейцы, безусловно, проиграли. Они получили криминального соседа, через которого на континент беспрепятственно течёт афганский героин. Интегрировать Косово в европейскую семью не получилось. Там существует парламент и даже ведётся политическая борьба. Но, как и некогда парткомы, это не более чем витрина. По принципиальным вопросам, как, например, создание собственной армии, вопреки даже протестам европейцев и американцев, стопроцентно голосуют «за». Розыск ЕСТЬ ВЫХОД? Что начинают понимать и за границей – Предраг, но возможно ли решение? Фактически Косово уже более 10 лет независимая страна. Сербии достаточно признать её, как этого требуют на Западе, обещая взамен многочисленные бонусы, включая приём в ЕС. – Это невозможно. Ничто не забыто и не прощено. Неприязнь к Германии сегодня гораздо сильнее, чем через 20 лет после окончания Второй мировой, хотя и жертв, и страданий она принесла в сотни раз больше. Несмотря на большие вложения в улучшение имиджа Америки в нашей стране, только 20% сербов благожелательно относятся к ней. Остальные хотят дружить с Россией. А хуже всего отношение к англичанам, которые, считается, манипулируют американцами. Наверное, тут своеобразный психологический эффект: после драки ты лучше относишься к противнику, чем к тем, кто ему постоянно помогал. Поэтому косовский вопрос – главный в политической повестке. Его можно решить передачей сербских районов Сербии. Это начинают понимать и за границей. Термин «разграничение по этническим линиям» появился в лексиконе президента Франции Макрона и советников демократического кандидата на американских выборах Байдена. В закрытом режиме обсуждает его и нынешняя администрация в Белом доме, хотя официально поддерживается независимое Косово в нынешних границах. Поэтому так незаметно прошли в этом году торжества юбилея «гуманитарных бомбардировок». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





101 Источник Похожие новости Гуманитарные бомбёжки не забудутся Возможна ли смена акцентов ядерной стратегии Индии? Батальоны просят крови Война с фашизмом в России продолжается. Город Владимир Европа и Россия: транспорт и мусор Щит и меч, или Как с умом распорядиться силой Новости партнеров