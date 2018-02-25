Гуманитарная пауза: как могут развиваться события в Сирии после принятия резолюции Совбеза ООН

Совбез ООН единогласно принял резолюцию 2401 об установлении на всей территории Сирии 30-дневного режима прекращения огня. Пауза в боевых действиях призвана наладить регулярные поставки гуманитарной помощи и позволить эвакуировать тяжелобольных и раненых. При этом перемирие не распространяется на военные операции против «Исламского государства»*, «Аль-Каиды»** и других террористических группировок. В ходе обсуждения резолюции постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в затягивании её принятия. В свою очередь, российский представитель Василий Небензя заявил, что Москва не допустит «произвольной интерпретации» принятого документа. Однако одной из ключевых проблем при реализации положений резолюции 2401 станут возможные вооружённые провокации и их последствия. Как на решение Совбеза ООН отреагировали в мире и чем оно может обернуться для Сирии — в материале RT.

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2401, которая требует от всех сторон конфликта в Сирии безотлагательно остановить боевые действия на территории страны. Режим прекращения огня вводится по меньшей мере на 30 дней для обеспечения «длительной гуманитарной паузы». Это позволит наладить регулярные поставки гуманитарных грузов и эвакуировать тяжелобольных и раненых, чтобы оказать им медицинскую помощь.

При этом в тексте резолюции отмечается, что режим прекращения боевых действий не распространяется на военные операции против «Исламского государства»*, «Аль-Каиды»**, «Джабхат Фатх аш-Шам»*** и других лиц, групп и организаций, связанных с этими или иными группировками, которые Совбез ООН считает террористическими.

Совбез призвал все страны использовать своё влияние для обеспечения режима прекращения огня, создания условий для прочного и долговременного перемирия, а также координировать усилия по контролю за его соблюдением.

«Сразу после введения режима прекращения боевых действий все стороны должны обеспечить безопасный, беспрепятственный и постоянный еженедельный доступ для гуманитарных конвоев ООН и её партнёров, включая медицинские и хирургические поставки во все зоны, где это требуется», — говорится в тексте резолюции.

Отдельно подчёркивается необходимость демилитаризации медицинских учреждений, школ и других гражданских объектов в Сирии. Отмечается недопустимость создания боевых позиций в густонаселённых районах и важность прекращения атак на гражданские объекты.

В тексте резолюции 2401 сделан акцент на необходимости прекращения боевых действий в Восточной Гуте и Ярмуке (пригороды Дамаска), а также в районе населённых пунктов Эль-Фуа и Кефрая (провинция Идлиб). Если первые два района контролируются отрядами вооружённой оппозиции и другими группировками, включая «Джабхат ан-Нусра», то населённые шиитами и верные сирийскому правительству Эль-Фуа и Кефрая находятся в осаде с марта 2015 года.

При этом Совбез ООН также выразил озабоченность сложной ситуацией на севере провинции Хама, в Ракке и в районе лагеря беженцев Рукбан.

Постпред США при ООН Никки Хейли

Reuters

«Оккупационные замашки коалиции»

В своём выступлении на заседании Совбеза постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала принятое по гуманитарной резолюции решение запоздалым, возложив вину за это на Россию, которая якобы слишком поздно присоединилась к международному консенсусу.

«Люди в Сирии не должны гибнуть, пока российская делегация ожидает инструкций из Москвы или обсуждает результаты с сирийской стороной. Почему Совет это допускает? — заявила Хейли. — Россия с опозданием присоединилась к международному консенсусу и согласилась с необходимостью призвать к прекращению огня, однако испробовала все способы, чтобы этого избежать».

При этом американский дипломат усомнилась в том, что Дамаск и правительственные войска будут выполнять достигнутое соглашение о прекращении боевых действий.

В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что на согласование текста резолюции ушло много времени, поскольку Россия не поддерживала заложенную в ней «директивную схему немедленного установления режима прекращения боевых действий на достаточно длительный срок». По его словам, было бы глупо полагать, что сложные вопросы будут решены в одночасье, а прекращение огня наступит без конкретных договорённостей враждующих сторон в Сирии.

«Надо, чтобы требования Совета Безопасности подкреплялись конкретными договорённостями на земле», — заявил Небензя.

Российский дипломат также выразил глубокую озабоченность в связи с публичными заявлениями ряда американских чиновников, угрожающих агрессией против Сирии, а также призвал США прекратить свои «оккупационные замашки».

«Мы настаиваем на скорейшем прекращении оккупационных замашек так называемой коалиции, что имело бы отчётливый гуманитарный эффект. Это позволило бы правительству Сирии заняться восстановлением нормальной жизни на всех освобождённых от террористов территориях», — заявил Небензя.

Постпред добавил, что Россия не допустит «произвольной интерпретации» принятой резолюции.

«Абсолютное обязательство»

Единогласное принятие резолюции 2401 по Сирии приветствовали многие дипломаты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что эта резолюция будет незамедлительно реализована для беспрепятственной и стабильной доставки гуманитарной помощи нуждающимся.

Генсек ООН также напомнил всем сторонам конфликта об их «абсолютном обязательстве» по международному гуманитарному праву и правам человека для обеспечения постоянной защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Приветствовал решение Совбеза и глава британского МИД Борис Джонсон, отметивший необходимость срочного прекращения огня и важность доставки нуждающимся гуманитарной помощи. Во внешнеполитическом ведомстве Германии отметили важность полноценной и незамедлительной реализации положений принятой резолюции 2401.

В свою очередь, официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон рассчитывает на незамедлительное исполнение резолюции и требует от Дамаска и его союзников немедленного прекращения наступления на Восточную Гуту.

Восточная Гута

Reuters

«Провокации будут»

Одной из ключевых проблем при реализации положений резолюции Совбеза ООН 2401 станут возможные провокации различных вооружённых формирований и их последствия. Это особенно актуально в условиях смешения группировок, смены их названий и сложностей с установлением принадлежности незаконных вооружённых формирований.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с RT выразил уверенность в том, что провокаций во время заключённого перемирия не удастся избежать.

«Конечно, провокации будут, потому что вооружённая оппозиция не захочет соблюдать это перемирие, оно ей не нужно... Скорее всего, будут продолжаться обстрелы Дамаска, и попытки отвечать будут позиционироваться как срыв перемирия со стороны сирийских властей. Это мы уже проходили много раз», — заявил эксперт.

Собеседник RT добавил, что слова Василия Небензи о недопустимости произвольной интерпретации резолюции 2401 были связаны с тем, что какие-то военные провокации могут позиционироваться как повод для начала военной операции против Асада или нанесения ударов по позициям правительственных сил. При этом сам Мирзаян не разделяет опасений в связи с возможным вторжением в Сирию, однако при этом допускает, что по правительственным силам могут быть нанесены удары.

В свою очередь, директор Института стратегического планирования Александр Гусев отметил важность гуманитарной паузы. При этом он также не исключил, что режим прекращения огня будет использован террористами для усиления давления на правительственные силы.

«К большому сожалению, за время гражданской войны с 2010 года погибли более 350 тыс. сирийцев, свыше миллиона ранены. С этой точки зрения введение гуманитарной паузы является значимым фактором, но я не исключаю, что и ИГ, и «Джабхат ан-Нусра», и формирования «Аль-Каиды» будут использовать её для проведения террористических актов и усиления давления на правительственные войска», — сказал он.

Эксперт также отметил, что возможны провокации со стороны США, которые, по его словам, ведут двойную игру, в частности выводя из-под обстрела главарей боевиков.

«Такая политика США создаёт дополнительные трудности не только для локализации боевых отрядов, но и в целом для уничтожения членов ИГ. С этой точки зрения мне кажется, что объявление гуманитарной паузы в течение 30 дней может быть использовано не только боевиками ИГ и других организаций террористического толка, но и американцами, чтобы разрешить целый ряд своих геополитических проблем на территории Сирии... Не исключаю провокаций, инициаторами которых могут быть США», — добавил эксперт.

Операция в Африне

Ещё одним непростым вопросом при реализации положений резолюции 2401 будет проводящаяся в Африне с 20 января операция турецких вооружённых сил и их союзников «Оливковая ветвь», направленная против курдских формирований.

Официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой приветствовал решение Совбеза ООН, отметив, что Анкара неоднократно выражала обеспокоенность различными нарушениями со стороны сирийских правительственных сил.

Вместе с тем Аксой подчеркнул: «Турция продолжит борьбу с террористическими образованиями, представляющими угрозу территориальной целостности Сирии», — передаёт агентство Anadolu.

Стоит отметить, что, согласно резолюции 2401, режим прекращения боевых действий не распространяется на военные операции против общепризнанных террористических группировок (таких как ИГ или «Аль-Каида»), тогда как курдские Отряды народной самообороны (YPG) и связанные с ними Демократический союз (PYD) и Рабочую партию Курдистана (PKK) считает террористическими лишь Анкара.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.