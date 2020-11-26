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Гулять на свободе осталось недолго: что спасает Трампа от тюрьмы

26 ноября 2020, 19:50  •  111 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Семья президента может поплатиться за налоговые махинации
Судя по всему, скоро Дональд Трамп уступит высокое кресло американского лидера своему сопернику по предвыборной гонке Джо Байдену. После этого он и его семья превратятся в хоть и очень богатых, но обычных американцев, лишенных неприкосновенности. Тогда на запястьях знаменитого семейства могут защелкнуться наручники.
К такому исходу событий пока еще главнокомандующего США готовит журналистка немецкого издания Focus Сандра Уорд. По ее сведениям, Трамп вместе с тремя старшими отпрысками не раз нарушал американское законодательство при осуществлении деятельности в Trump Organization.
Эти неприглядные страницы биографии Трампа могут стать причиной уголовного преследования и привести к тому, что американского президента после сложения полномочий ждет тюрьма. Туда же могут отправить и его наследников Иванку, Дональда-младшего и Эрика.
Уорд привела высказывание историка Тимоти Снайдера, который убежден, что от решетки Трампа пока еще спасает только его высокий статус.
Причиной интереса стражей порядка должны стать налоговые и финансовые махинации семейства в Trump Organization, поясняет РИА "Новости".
К слову, уход Трампа может обернуться новым обострением в российско-американских отношениях. Холодная война Москвы и Вашингтона с приходом Байдена превратится в "ледяную", уверен сенатор Алексей Пушков.

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