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«ГУЛАГ - хорошая вещь на самом деле»

29 ноября 2018, 04:24  •  102 • В России

Замечательные люди - политики. Скажут как отрежут. Формулируют так, что зацепит каждого. Кого-то по касательной, кого-то за живое. Случается, что после ярких выступлений приходится и кресла лишиться. Но поговорить тянет. Наболело, видимо, у них...

Самые хлесткие высказывания чиновников и депутатов за последние полтора месяца

КОММЕНТАРИЙ

Владимир ПОЗНЕР:

Таким депутатам любой пиар хорош, кроме некролога

Алексей ИВАНОВ

«Осеннее обострение» политиков порождено тщеславием.

Российские депутаты и чиновники стали так часто будоражить общество высокомерными, скандальными, а порой и оскорбительными высказываниями, что впору предположить - за вредность им доплачивают молоком. Почему представители власти (как правило, занимающие не самые высокие посты) никак не уймутся и не прекратят раздражать народ своими «крылатыми фразами»? С этим вопросом «Комсомолка» обратилась к телеведущему Владимиру Познеру:

- Я думаю, что очень многие люди, которые занимаются политикой, совершенно не думают о том, что они несут ответственность. А думают они о том, чтобы их вспоминали как можно чаще. Как говорится, нет плохого пиара, кроме некролога. А сболтнуть можно все что угодно. Вроде того, что «ГУЛАГ - это хорошая вещь». Лишь бы обсуждали. Раньше этого депутата из Екатеринбурга никто не знал, а теперь его фамилию все повторяют.

Причем это работает на любых уровнях, даже в Госдуме выступают с совершенно невероятными заявлениями, лишь бы напомнить о себе: «Эй, люди, вот он я! У меня есть идеи!» Чистое тщеславие.

Видимо, прекратится это только тогда, когда те же депутаты поймут, что их могут не выбрать, только потому что они несут чепуху и глупости. К сожалению, в народе до сих пор бытует мнение, что голосуй - не голосуй, а все равно ничего не получишь. На последние выборы в Госдуму пришли 48% избирателей, а больше половины остались дома. Вот когда граждане начнут понимать, что от их голоса зависит то, какой будет Дума, тогда и депутаты начнут думать, перед тем как что-то сказать.

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