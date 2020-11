Гугл воплощает в жизнь идею Мирового мозга Герберта Уэллса • 70 • Война Об информационном фундаменте всеохватывающей системы искусственного интеллекта Одним из ярких примеров писателя-фантаста, дававшего «подсказки» людям из мира науки, техники и политики, является Герберт Уэллс (1866-1946). У него был, например, роман «Первые люди на Луне», а сегодня нет сомнений в том, что люди на Луне высадятся. В романе «Освобождённый мир» Уэллсом был показан прототип атомной бомбы. Тепловой луч марсиан в «Войне миров» напоминает лазерное излучение. В 1901 году писатель подготовил книгу под названием «Предвидения о воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль» (Anticipations of the reaction of mechanical and scientific progress upon human life and thought). Многое из того, что было там предсказано, сегодня стало повседневностью: кухонная техника, центральное отопление, вентиляция. Некоторые предсказания реализуются на наших глазах. Например, дистанционная работа на дому: «С помощью телефона можно будет и работать, не выходя из дома, например заключать сделки. И отпадет необходимость держать контору в центре города и ежедневно ездить на работу». В 2020 году люди, находясь на карантине (в режиме «самоизоляции»), стали активно пользоваться покупками товаров через Интернет. А Герберт Уэллс говорил, что так и будет: «Вы только подумайте о том, что будет осуществляться при помощи телефона, когда он войдет в общее употребление. Труд шатания по лавкам почти отпадет: вы распорядитесь по телефону и вам хотя бы за сто миль от Лондона вышлют любой товар; в одни сутки все заказанное будет доставлено вам на дом, осмотрено и в случае непригодности отправлено обратно». В 2007 году американский историк и социолог Пол Крабтри (Paul Crabtree) опубликовал статью с анализом предсказаний Уэллса, содержащихся в книге «Предвидения». По его оценкам, почти 80% прогнозов писателя сбылись, причем 60 с большой точностью. Думаю, сегодня процент сбывшихся прогнозов англичанина существенно больше. Многие его литературные произведения правильнее относить к жанру проектирования будущего. Уэллс страстно желал, чтобы то, что он описывает, сбылось. Примерами могут служить «Открытый заговор» (1928), «Мировой мозг» (1938), «Новый мировой порядок» (1940). О мало известной нашему читателю работе «Открытый заговор» я уже писал. Во второй половине 2020 года книга была переведена на русский язык и до конца года должна выйти в издательстве «Кислород» с моим предисловием. Сейчас хотел бы обратить внимание на книгу «Мировой мозг» (World Brain), представляющую собой сборник эссе и статей. Это программа переустройства мира. «Мировой мозг» стал продолжением «Открытого заговора». Герберт Уэллс был одержим идеей просвещения человечества, изменения сознания человека в короткое время, избавления от «предрассудков» традиционного общества. Например, от «предрассудка» государственного суверенитета с переходом к мировому государству с мировым правительством, что положит конец всем войнам на Земле. Или от «предрассудка» несовместимости с христианством мальтузианских рекомендаций о сдерживании роста населения. Население, писал в «Открытом заговоре» Герберт Уэллс, следует не только сдерживать, но и сокращать. Мировой мозг, полагал писатель, поможет создать новый мировой порядок, контуры которого были описаны в «Открытом заговоре». Впервые идея Мирового мозга была высказана писателем в его лекции в Королевском институте международных отношений 20 ноября 1936 года. Вот начало лекции: «Моей конкретной целью всегда было обобщение, синтез. Я не люблю отдельные события и отдельные детали. Я ненавижу заявления, предрассудки, убеждения, которые кидаются на тебя из неоткуда. Мне нравится мой мир как согласованный и последовательный, насколько это возможно… Именно поэтому я потратил несколько сотен часов моего времени, создавая очертания коротких историй мира: общие итоги человеческих открытий, попытки подвести итоги экономической, финансовой и социальной жизни в одном конспекте и даже, ещё более отчаянно, изо всех сил я пытался оценить возможные последствия тех или иных эксплуатационных причин на будущее человечества… Я был самонадеян и нелеп, не спорю, но я оглядываюсь на свои записи совершенно беззастенчиво. Кто-то должен был сломать лёд. Кто-то должен был опробовать такие сводки на благо общего разума. Мой ответ на критику всегда был… "Ну, чёрт с тобой, делай это лучше всех."». Далее в лекции и в других материалах сборника Уэллс говорит о необходимости аккумуляции стремительно увеличивающегося объема знаний, тщательной фильтрации и обработки информационных массивов, предельно возможного «отжима» знаний и информации и предоставления «твердого остатка» всему человечеству. Ключевым термином в рассуждениях Герберта Уэллса становится «Мировая энциклопедия». Постоянно расширяемая, верифицируемая опытом, обновляемая и доступная любому человеку. Доступная как в физическом смысле, так и с точки зрения простоты изложения самых сложных процессов и явлений. Мировая энциклопедия будущего, по мнению писателя, не должна иметь ничего общего с архаичными энциклопедиями прошлого и настоящего. Все такие энциклопедии – архаичные коллекции знаний, постоянно отстающие от ритма ускоряющейся жизни и научно-технического прогресса. В составлении Мировой энциклопедии, по мнению Уэллса, должны участвовать интеллектуалы всего мира. Для координации их деятельности он предлагал создать Международный комитет по интеллектуальному сотрудничеству как структурное подразделение Лиги Наций. Размышляя о том, как сделать Мировую энциклопедию доступной для всех, Уэллс предлагал, чтобы она издавалась на английском языке, который к концу 1930-х гг. был уже самым распространенным. А те страны, которые не перешли на массовое использование английского языка, должны наладить обучение ему в школах. Доступность материалов энциклопедии предлагалось увеличить за счет микрофильмирования и повсеместного применения проекторов. Уэллс выражал уверенность, что научно-технический прогресс обеспечит еще более простыми и быстрыми средствами доставки информации каждому человеку. Английский ученый, писатель и футуролог Артур Кларк, обращаясь к идее Мирового мозга Г. Уэллса, в начале 1960-х годов высказал предположение, что доступ к такому мозгу можно будет получить через компьютерные терминалы, связанные с мировым компьютером. Идея прозвучала в книге А. Кларка «Профили будущего» (Profiles of the Future), 1962 г. Сегодня мир опутан паутиной Интернета, который доставляет громадные массивы информации каждому через персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и другие устройства. Нынешнюю систему Мировой паутины (World Wide Web, WWW) считают воплощением проекта Герберта Уэллса по созданию Мирового мозга. Практически реализована и идея Мировой энциклопедии Уэллса в виде "Википедии", или «Свободной энциклопедии». В составлении статей для нее может участвовать любой человек при соблюдении определенных правил и процедур. На начало ноября 2020 года в "Википедии" было размещено 1.672 тыс. статей на русском языке, 2.495 тыс. – на немецком, 2.262 тыс. – на французском, 1.645 тыс. – на итальянском, 1.637 тыс. – на испанском и т. д. Вне конкуренции английский язык – 6.183 тыс. статей. Однако "Википедия" – не такая уж «свободная». У неё есть не очень хорошо видимые широкой публике администраторы, влияющие на контент. Страсти вокруг "Википедии" накаляются, доверие к ней постепенно падает. «МВ»: Западу нужна не Санду, а территория Молдавии Еще одно направление, на котором реализуется уэллсовская идея Мирового мозга, – проект американского IT-гиганта Google под названием Google Books. Проект был запущен в 2005 году и заключается в сканировании и оцифровке книг из многих библиотек мира. В первую очередь библиотек американских университетов Стэнфорда, Мичигана, Гарварда, Нью-Йоркской публичной библиотеки, библиотеки Оксфорда и др. На сегодняшний день по количеству названий книг, имеющихся в цифровой памяти корпорации Google, это крупнейшая библиотека мира. Она доступна для читателей из любой точки Земли. В 2013 году на эту тему был снят полнометражный документально-игровой фильм «Гугл и Мировой мозг» (Google and the World Brain) режиссера Бена Льюиса (Ben Lewis). Это совместный проект студий Великобритании, Германии и Испании. Судя по многочисленным отзывам в социальных сетях, зрители небезосновательно опасаются, что главным бенефициаром проекта станут не миллионы читателей в разных странах мира, а компания "Гугл" и те, кто за ней стоит. Самые невинные опасения касаются того, что проект преследует коммерческие цели. Через отслеживание того, что читает человек, Гугл сможет лучше понимать его потребности в тех или иных товарах и услугах. Приучив человека пользоваться цифровой библиотекой, Гугл в какой-то момент может ввести плату за ее пользование. А самой главной угрозой может стать (и уже становится) то, что через цифровую библиотеку Гугл формирует сознание людей в «нужном» направлении – как через подбор «правильных» книг, так и с помощью «правильного» поисковика. Сегодня одним из главных направлений цифровизации жизни становится создание искусственного интеллекта (ИИ). Эксперты полагают, что информационным фундаментом всеохватывающей системы ИИ может послужить тот Мировой мозг, который разрабатывается Гуглом под благообразным названием «Библиотека Гугл» (Google Books). Предвидел Герберт Уэллс контуры будущего или излагал планы англосаксонской элиты по переустройству мира, сказать сложно. В любом случае о таких планах надо было знать вчера или позавчера. Очень рассчитываю, что сборник Герберта Уэллса «Мировой мозг» будет переведен на русский язык и издан в России. Заглавное фото: Flickr/keso s Валентин КАТАСОНОВ Фонд Стратегической Культуры Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

