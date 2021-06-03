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Гудкова освободили из-под стражи: Жена назвала причину
03 июня 2021, 20:25 • 180 • Политика
Экс-депутата Гудкова отпустили из полиции. "Его везут в ГСУ ГУМВД по Москве, и уже там его отпускают, отдают паспорт", - сообщила жена политика.
Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова отпускают из здания главного следственного управления ГУМВД по Москве в связи с истечением срока его задержания. Такой информацией поделилась супруга политика.
Двумя днями ранее экс-депутат был задержан в Москве по подозрению в причастности к причинению имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По словам адвоката политика, речь шла о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения.
- сказала жена политика со ссылкой на следователя по делу её мужа.
Находясь под стражей политик отказался признать свою вину. Также Гудков не позволил взять у него биологические образцы, сообщил адвокат политика Михаил Бирюков.
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