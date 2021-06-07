Гудков прикрыл побег на Украину "тяжёлым выбором": "Оппозиция-то малохольная"

Оппозиционер Дмитрий Гудков сбежал из России на Украину, бросив жену и маленького ребёнка на Родине, и в эфире украинского телеканала объяснил свой поступок "сложным, тяжёлым выбором". Заявление политика высмеяли украинцы, отметив, "что ж там за оппозиция-то такая малохольная".

Ранее стало известно о том, что оппозиционер Дмитрий Гудков сбежал из России на Украину, едва его отпустили после задержания домой. О причинах своего поступка политик рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Гудкова, для него это был "сложный, тяжёлый выбор". Но возвращаться, по крайней мере в ближайшее время, оппозиционер, судя по его словам, вряд ли собирается.

"Я пока заявляю, что я временно выехал, для того чтобы минимизировать риски для моих родственников, - заявил Гудков. - Это очень серьёзное, сложное решение.

При этом на вопрос о том, вывез ли он всех, политик заявил, что в России у него остались супруга и маленький ребёнок. А вот родителей и брата оппозиционер вывез ранее.

В России даже не очень удивились побегу Гудкова. Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц у себя в Telegram-канале отметил, что когда человека впускают на Украину, это многое о нём говорит - многое нехорошее". И назвал Дмитрия "рисковым парнем".

Украинские интернет-пользователи высмеяли оппозиционера и всю оппозицию России в его лице, обратив внимание на то, что едва тот сбежал из России, тут же дебютировал на украинском телевидении.

"Пхаха! Очередной российский оппозиционер, бежавший на Украину, мгновенно дебютировал на украинском ТВ, рассказав, что вывез к нам всех своих близких, кроме... жены и сына: "Это очень сложный и тяжёлый выбор", - заметил автор Telegram-канала "Зрада чи Перемога". - Ну ещё бы! Что ж там за оппозиция-то такая малохольная".