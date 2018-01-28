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Гудбай, Порошенко: Названа причина отказа Трампа встречаться с президентом Украины
28 января 2018, 06:09 • 493 • Политика
У президента США просто не нашлось времени на Петра Порошенко.
Американские СМИ выяснили, почему президент США Дональд Трамп отказался встречаться с главой Украины Петром Порошенко. Журналистка Маргарет Бреннан уверяет, что у главы Белого дома просто не нашлось времени на личную встречу с украинским лидером.
Порошенко намеревался встретиться с Трампом на Международном экономическом форуме в Давосе, однако эти планы сорвались, так как президент США улетел в Вашингтон. В итоге украинскому президенту пришлось довольствоваться встречей с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.
Напомним, что Трампу хватило времени на то, чтобы провести встречи не только с премьер-министром Израиля и главой правительства Великобритании, но и с президентом Руанды, а также приехавшими на форум бизнесменами. Лишь Порошенко остался не у дел, потому что президенту США срочно понадобилось в Вашингтон.
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