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″Губительно для человечества″: В США усмотрели мировую угрозу в союзе России и Китая

13 декабря 2018, 08:09  •  45 • Политика
В США российско-китайский союз объявили мировой угрозой. ″Губительно для человечества″, - таким усмотрел автор Washington Examiner будущее, где гегемония Вашингтона уступает место Москве и Пекину.
В США вновь заговорили о мировой угрозе союза России и Китая. На этот раз со страниц издания Washington Examiner сообщается, что существующий миропорядок может измениться, если в будущем гегемония Вашингтона уступит место партнерству Москвы и Пекина.
″Если бы Китай или Россия когда-либо сместили реализм международного порядка под руководством США, это было бы губительно для человечества″, - утверждает автор издания, известный русофоб Том Роган.
Внезапная озабоченность будущим мира проявилась после того, как глава Венесуэлы Николас Мадуро побывал с визитом в Москве и в Пекине, а теперь в Боливарианскую республику прибыли российские Ту-160 для совместного патрулирования с местными летчиками.
Автор статьи утверждает, что, мол, ″ни Китай, ни Россия не заинтересованы в том, чтобы повлиять на Мадуро в направлении повышения морали″. Более того, издание обвиняет и лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в том, что им якобы нравится видеть страдания народа республики, и они ″не пытаются скрыть свое эгоистичное пренебрежение к человечеству″.
″Напротив, Си и Путин абсолютно счастливы видеть, как люди Венесуэлы голодают, просят милостыню и занимаются проституцией″, - пишет СМИ.
Учитывая русофобскую риторику, которой регулярно придерживается Роган в своих статьях, не удивительно, что он искренне убежден, что сейчас, в 2018-м, мир стал лучше, ″чем когда бы то ни было″, исключительно благодаря Америке, а лучшим примером баланса ″долгосрочного продвижения национальных и смежных интересов с человеческими интересами в любой момент″ он считает НАТО.

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