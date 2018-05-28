Губернаторская пятилетка Владимира Печеного

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68-летний Владимир Печеный возглавлял регион в течение пяти лет, до этого он был мэром столицы региона Магадана. 3 февраля 2013 года президент назначил Печеного и.о. губернатора Магаданской области вместо Николая Дудова, полномочия которого истекли. В сентябре 2013 года он выиграл выборы, набрав 73,11% избирателей.

Эксперты по-разному оценивают итоги работы Владимира Печеного на посту главы региона. По мнению политолога Центра социальных инноваций "Черный куб" Натальи Коломейцевой, за пять лет экономика региона не выросла. "Уверена, что реальной причиной отставки послужили так называемые "майские" указы президента, а вернее — их реальное исполнение на местах", — считает политолог.

Одной из главных нерешенных проблем региона остается транспортная. Уже сейчас дефицит авиабилетов на май-июль текущего года по маршруту Магадан-Москва-Магадан составляет около 10 тыс. мест. Чтобы решить этот вопрос, нужно ввести 24–36 дополнительных рейсов. Только в последние дни решение вопроса сдвинулось с мертвой точки: авиакомпании сообщили об увеличении частоты рейсов по маршруту Москва-Магадан.

Среди нерешенных проблем — реконструкция аэропорта "Магадан". Региональные власти так и не смогли решить с федеральным центром вопрос об увеличении объема выделяемых на это средств. А постоянного круглогодичного сухопутного и морского пассажирского сообщения с регионом нет.

Весь проект реконструкции магаданского аэропорта оценивается в сумму порядка трех млрд. рублей. В 2018 году на работы в аэропорту "Магадан" в федеральном бюджете предусмотрено 100 млн рублей.

Еще одна проблема — высокая стоимость грузовых авиаперевозок, которая провоцирует рост цен на продукты питания и промышленные товары, поставляемые на территорию Магаданской области, не менее чем на 30%.

"Новому губернатору Магаданской области предстоит решить вопросы авиасообщения региона с центральными районами страны. Вторым приоритетом, безусловно, можно назвать сохранение пенсионного обеспечения жителей Крайнего Севера. Новый руководитель должен видеть основной задачей повышение уровня жизни жухни жителей, здравоохранение, образование, в целом выполнение майских указов", — сказал ТАСС председатель Магаданского областного союза организаций профсоюзов Николай Махонькин.

Колыма за последние пять лет достигла успехов в социальной сфере, считает Николай Махонькин. "Печеный оставляет хорошее наследство после себя. Социальные обязательства органы власти исполняли исправно. Социальный фон спокойный. Зарплата в бюджетных отраслях выплачивается своевременно. Пожалуй, только долги по зарплате в ЖКХ надо устранить — это одна из задач нового руководителя", — отмечает Махонькин.

Сам экс-глава региона считает, что за время его работы губернатором удалось значительно улучшить положение в социальной сфере. "Мы в предыдущие годы практически ничего не строили, а за последние несколько лет сданы физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в поселке Сеймчан, ФОК в поселке Сусуман и уже сегодня практически на финише строительство ФОК с бассейном в поселке Палатка", — рассказал ТАСС Печеный.

По его словам, на Колыме появился радиологический корпус онкологического диспансера, построенный при поддержке федерального бюджета, построено более 100 спортивных сооружений в шаговой доступности в Магадане и во всей области, много сделано в благоустройстве наших поселений и города Магадана.

Одним из своих достижений на посту губернатора Владимир Печеный назвал ТАСС развитие экономики региона. "За эти годы добыча золота выросла, скажем так, в разы. Только за последние годы эта прибавка составила около 10–12", — пояснил он.

Именно золотодобыча, по словам Печеного, является основной базой доходов регионального бюджета. "Это позволяет сегодня решать одну из важнейших задач — создавать комфортную среду для жизни наших земляков", — сказал Печеный 28 марта, выступая на конференции "Северо-Восток. Территория развития".

По итогам 2017 года доля горнодобывающего комплекса в структуре промышленного производства области осталась на уровне 2016 года и составила 84,4%. От предприятий в доход областного бюджета поступило более 10 млрд. рублей — это 45% налоговых доходов. В прошлом году на Колыме было добыто около 33 тонн этого драгметалла. В 2018 году в регионе добычу золота планируют в объеме 37 тонн золота. В будущем добыча увеличится, в том числе благодаря промышленному освоению месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции.

Между тем, в регионе нет и ни одной территории опережающего развития, а порт Магадан единственный на Дальнем Востоке, на который не распространяется режим свободного порта.

"Магаданская область в этом направлении немного отстала, но это было связано с объективными причинами. На территории региона действует режим особой экономической зоны, и прежде чем создавать территорию опережающего развития, нужно было вывести из ОЭЗ потенциальные объекты. Сейчас эта работа завершена", — рассказал заместитель председателя регионального правительства Игорь Донцов.

Заявка о создании ТОР "Колыма" поддержана министерством по развитию Дальнего Востока и будет рассмотрена на ближайшем заседании правительственной подкомиссии. Власти Магаданской области рассчитывают, что ТОР начнет работать в 2018 году, а ее участники и инвесторы получат соответствующие преференции. Это даст возможность развиваться не только самим компаниям, но и инфраструктуре Магаданской области.

В ТОР "Колыма" планируется объединить восемь инвестиционных проектов в сфере туризма, рыбопереработки, внедрение новых технологий в тепло- и электроснабжение, сельском хозяйстве и др. Общий объем инвестиций в ТОР составит 3 млрд 312 млн рублей. Региональный бюджет к 2020 году сможет получать от предприятий-участников территории опережающего развития свыше 300 млн рублей дополнительных доходов ежегодно.

Ирина Байбарза

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