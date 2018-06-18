Губернатор Севастополя: Санкции ЕС не повлияют на развитие экономики Крымского полуострова

Продление Евросоюзом санкций по отношению к Крымскому полуострову не помешает развитию экономики регионов, уверен губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

- Мы уверены в том. что справимся с задачами развития экономики, - подчеркнул губернатор города-героя.

Власти Крыма полагают, что решение ЕС стало ожидаемым и оно никак не повлияет на положение дел на полуострове.

- Это решение (продление санкций.- Авт.) ни на что в Крыму не повлияет, но говорит о том, что в Совете ЕС явный кризис жанра – они из года в год не могут осознать наступившие реалии, повторяют и делают одно и то же – будто заезженная пластика. Это уже даже не интересно. Нужно придумывать в ЕС какие-то новые подходы к работе и новые решения, - отметил в комментарии КП-Крым вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс.

Он добавил, что перед властями республики стоит множество амбициозных задач – реализация Федеральной целевой программы, муниципальных программ и других проектов.

- Есть хорошая русская пословица: собака лает, а караван идет. Пусть в Европе играются в политику, а мы будем планомерно решать свои задачи, - заключил вице-премьер.

Напомним, сегодня Совет Европейского союза в очередной раз продлил на 12 месяцев санкции в отношении Крыма и Севастополя.

Продленные санкции запрещают гражданам или компаниям, которые находятся на территории Евросоюза, импортировать продукцию из Крыма. Кроме того, оказание туристических услуг так же находится под запретом.

Кроме того, власти ЕС запретили въезд на территорию Евросоюза большинсву крымских политиков, которые принимали участие в "Крымской весне", находились на высоких постах в правительстве республики или Севастпополя или были избраны впарламенты обоих субъектов Росийской Федерации.

ЕС вводит санкции против РФ с июля 2014 года после вхождения Крымского полуострова в состав России. После возвращения Крыма в Россию по результатам референдума, который не признают страны Европы и США, Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел односторонние ограничительные меры.

Ранее в ЕС озвучили причины новых ограничительных мер. Поводом стало проведение выборов президент РФ 2018 на территории Крыма.