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Губернатор Кубани пообещал Путину выполнить Майский указ
11 мая 2018, 15:54 • 46 • В России
- Как вы предполагаете выстроить работу по решению тех задач, которые были изложены в указе 7 мая этого года? - начал Владимир Путин встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. - С учетом особенностей края, с учетом особенностей структуры экономики. Знаю, что вы хотели отдельно сегодня затронуть вопросы использования биоресурсов моря, поговорить о развитии сельского хозяйства и сельхозкооперации.
- Как представитель сельского региона, могу сказать, что народ его очень ждал и очень надеется, что он будет реализован, - ответил губернатор Кубани. - Исходя из этого, мы скорректировали стратегию развития края «Стратегию 2030». В первую очередь мы понимаем: чтобы выполнить все ваши поручения, конечно, необходим финансовый ресурс.
Кондратьев отметил, что валовой региональный продукт края, который по итогам прошлого года увеличился на 2,3 %, для выполнения Указа должен увеличиться "не на проценты, а в два раза".
- Сегодня у нас ВРП – 2 триллиона 300 миллиардов. Значит, чтобы максимально выполнить указы, он должен быть 4 триллиона 500 миллиардов как минимум, - подсчитал он. - Рост экономики региона должен соответствовать где-то четырём процентам в год. Бюджет региона должен составлять около 600 миллиардов рублей. Хочу вас заверить, исходя из того, что сегодня экономика региона чувствует себя очень хорошо, мы все поручения выполним.
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