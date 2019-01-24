Гуайдо против Мадуро: Как Трамп меняет президента в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп поддержал спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, признав его «переходным» президентом. Царьград анализирует ситуацию в Венесуэле и реакцию в мире на события в этой стране

Автор:

Курганов Дмитрий

Молодой, да удалой

В Венесуэле наступило двоевластие. Страну накрыл острейший политический кризис, а руку к этому приложили Соединённые Штаты Америки, открыто поддерживающие лидера оппозиции Хуана Гуайдо, основателя партии «Народная воля». 23 января он объявил себя временным главой государства, отметив, что конституция даёт ему право назначить новые выборы президента.

Своё заявление 35-летний Хуан Гуайдо сделал в Каракасе перед многочисленной толпой своих сторонников во время массовых выступлений против власти Николаса Мадуро. Оппозиция вывела на улицы жителей столицы и других венесуэльских городов, а формальным поводом для манифестаций стали события начала недели, когда в течение короткого отрезка времени была подавлена попытка мятежа служащих Национальной гвардии, манифестантов разгоняли слезоточивым газом, а Гуайдо был отстранён от должности главы парламента Венесуэлы, которая называется Национальная ассамблея.

Хуан Гуайдо. Фото: www.globallookpress.com

Одобрение Белого дома

Едва секундная стрелка совершила несколько оборотов, как президент США Дональд Трамп заявил о признании Гуайдо в статусе временного президента. Примеру Штатов последовали сразу несколько государств, включая Бразилию, Колумбию, Перу, Канаду, Аргентину и другие страны.

Глава Белого дома назвал власть Мадуро незаконной, подчеркнув, что США готовы использовать все свои дипломатические и экономические рычаги давления, чтобы вернуть в Венесуэлу демократию. Трамп призвал другие страны Западного полушария объединить усилия для восстановления в этом южноамериканском государстве конституционный порядок. Президент США отдельно отметил, что за любые угрозы безопасности венесуэльцев несёт ответственность именно Мадуро и его режим.