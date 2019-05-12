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Гуайдо похвастался, что пойдет за помощью к военным США

12 мая 2019, 14:09  •  83 • В мире
Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными. Этим он похвастался, выступая на митинге в Каракасе.
Самозванец Хуан Гуайдо заявил, что распорядился об установлении "прямых связей" с военными США. По его заявлению, такое распоряжение он отдал своему представителю в США Карлосу Веккьо. Последнему надлежит встретиться с главой Южного командования ВС США адмиралом Крейгом Фоллером и "тщательно" обсудить вопросы взаимодействия.
Гуайдо также похвалился, выступая на митинге в Каракасе, что у него недавно состоялся телефонный разговор с лидером Колумбии Иваном Дуке.
"Мы обсудили вопросы сотрудничества и совместной борьбы с повстанческими группировками", - заявил глава оппозиции.
Напомним, что 30 апреля на стороне Гуайдо выступила группа соратников, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Отмечается, что пострадали несколько сотен человек. Также есть жертвы.
Напомним, что Гуайдо посягает на законную власть легитимного лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Сам Хуан Гуайдо не раз отмечал, что его поддерживают Соединенные Штаты.

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