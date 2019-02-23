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Гуайдо издал "декрет" об открытии границы с Бразилией, которую закрыл Мадуро

23 февраля 2019, 00:24  •  72 • Политика
Объявивший себя "временным президентом" Венесуэлы лидер оппозиции Хуан Гуайдо издал "декрет" на бланке Управления президента республики, в котором приказал "государственным органам" обеспечить сохранение открытости границы с Бразилией. Ранее перед этим легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть границу с Бразилией.
Напомним, через границу с Бразилией в Венесуэлу собирались доставить западную гуманитарную помощь.
В своем документе Гуайдо назвал Бразилию "братской Федеративной республикой". Кроме того, он распорядился сохранить дипотношения с нидерландскими Антильскими островами, в которые входят Аруба, Кюрасао и Бонайре.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Венесуэлы открыли огонь из огнестрельного оружия по местным жителям, которые примкнули к оппозиционерам у границы с Бразилией и потребовали снять ее блокировку.

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