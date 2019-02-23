Гуайдо издал "декрет" об открытии границы с Бразилией, которую закрыл Мадуро

Объявивший себя "временным президентом" Венесуэлы лидер оппозиции Хуан Гуайдо издал "декрет" на бланке Управления президента республики, в котором приказал "государственным органам" обеспечить сохранение открытости границы с Бразилией. Ранее перед этим легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть границу с Бразилией.

Напомним, через границу с Бразилией в Венесуэлу собирались доставить западную гуманитарную помощь.

В своем документе Гуайдо назвал Бразилию "братской Федеративной республикой". Кроме того, он распорядился сохранить дипотношения с нидерландскими Антильскими островами, в которые входят Аруба, Кюрасао и Бонайре.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Венесуэлы открыли огонь из огнестрельного оружия по местным жителям, которые примкнули к оппозиционерам у границы с Бразилией и потребовали снять ее блокировку.