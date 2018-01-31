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Гуантанамо будет работать: Трамп отменил указ Обамы о закрытии спецтюрьмы

31 января 2018, 08:54  •  55 • Политика
Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо
Стало известно, что сейчас американский президент Дональд Трамп отменил указ предыдущего главы государства Барака Обамы, касающегося закрытия спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе. Информацию об этом передает Белый дом.
"Президент подписал указ, отменяющий постановление предыдущей администрации, в котором говорится о закрытии мест содержания под стражей на базе ВМС США в заливе Гуантанамо", - сообщается в официальном релизе Белого дома.
Тюрьма в Гуантанамо - лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме, ведении войны на стороне противника. Спецтюрьма находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноимённого города. В Конгрессе США с 2010 года выступают за закрытие этого лагеря.
Обама во времена своего президентства говорил, что "работа Гуантанамо ослабляет национальную безопасность - расходует ресурсы, вредит нашим отношениям с ключевыми союзниками и партнёрами, ободряет приверженных насилию экстремистов".

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