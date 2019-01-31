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Грызня Тимошенко и Порошенко сыграла на руку Зеленскому

31 января 2019, 17:39  •  55 • В России

За актера Владимира Зеленского намерено проголосовать большинство украинцев. А вот лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и ее заклятый друг Петр Порошенко сдали свои позиции. Пока последние грызутся, комик набирает очки.

"Складывается полное ощущение, что украинский народ до последнего не верил в то, что актер Зеленский реально пойдет на выборы. Но шутки кончились, он уже официально зарегистрировался, и люди, поняв, что комик не шутит, начали отвечать в опросах, что проголосуют за него", - заявил "КП" член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

По словам эксперта, именно поэтому рейтинги Зеленского и подросли. Ведь он позиционирует себя в качестве кандидата "против всех" и "нового лица". "Теперь он лидер президентской гонки. Завзятые политические клоуны Порошенко и Тимошенко утомили народ грызней - то они наперебой обещают снизить цены на газ, то критикуют друг друга в Давосе, припоминая грехи прошлого. Жители Незалежной хотят новое лицо. Президентская гонка на Украине перестает быть скучной", - заверил специалист.

Зеленский впервые за полгода обошел Тимошенко

За два месяца до дня голосования, по данным социологов группы "Рейтинг", на президентских выборах за Зеленского готовы проголосовать 19% граждан Украины. На втором месте - Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 18,2%. Третью строчку с 15,1% занимает действующий глава государства Петр Порошенко. На четвертой позиции - олигарх Юрий Бойко (10%), пятерку лидеров замыкает полковник Анатолий Гриценко с 8,5%.

За последний месяц рейтинг Зеленского и Порошенко заметно вырос, в то время как Тимошенко утратила свои позиции . При этом 23% опрошенных вуверены, что именно она будет следующим президентом. В победу Порошенко поверили 16,3%, а 10,3% опрошенных считают, что победит шоумен.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта

В случае проведения второго тура Зеленский одержит победу и над Тимошенко, и над Порошенко, и над Бойко, указывают социологи. Тимошенко, в свою очередь, одержит победу над Порошенко и Бойко. Действующий президент во втором туре может победить только Бойко.

Также были опубликованы результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова. Согласно им, за Зеленского готовы проголосовать 23%. Петр Порошенко занял второе место с 16,5%, за Тимошенко -15,7%. При этом наиболее вероятным победителем выборов опрошенные назвали действующего президента (20,5%), успех Тимошенко прогнозируют 19,9%, Зеленского -10,8%.

За актера Владимира Зеленского готово проголосовать большинство украинцев

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта, второй тур в случае необходимости будет проведен 21 апреля. Зеленский, официально объявивший о выдвижении своей кандидатуры в новогоднюю ночь, возглавил рейтинг кандидатов впервые. Последние полгода лидировала Юлия Тимошенко. При этом политологи отмечают, что у Зеленского самый высокий потенциал электорального роста. По состоянию на 31 января ЦИК Украины зарегистрированы 26 кандидаты в президенты.

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