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Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

18 сентября 2019, 18:39  •  109 • Украина
Киев на прошедшем в Минске заседании Контактной группы сорвал выполнение договорённостей советников лидеров «нормандской четвёрки», отказался подписать формулу Штайнмайера. Об этом заявил полпред России в группе Борис Грызлов.
 
© Владимир Астапкович РИА Новости
 

«Главный итог встречи Контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.

По его словам, именно этот документ был согласован 11 сентября советниками лидеров стран «нормандской четвёрки» и предложен Контактной группе для подписания.

«Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами», — добавил он.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.

По его словам, договорённость о формуле была достигнута на «встрече советников 2 сентября».

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