Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
В Совфеде заверили, что знают, как реагировать на ложь и агрессию Британии
НАТО потребовало от России раскрыть Великобритании свои военные тайны
Мария Захарова осадила Терезу Мэй, оскорбившую Лаврова
Главная / Украина

Грызлов заявил о стремлении Украины обострить ситуацию в Донбассе

14 марта 2018, 21:24  •  101 • Украина
Нежелание Украины выполнять политические меры в рамках урегулирования конфликта в Донбассе говорит о её стремлении обострить военную ситуацию. Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов.
 
Борис Грызлов РИА Новости
 

«Россия, как и ОБСЕ, являясь посредником в разрешении конфликта в Донбассе, последовательно добивается предметного обсуждения политических мер, предусмотренных Минскими соглашениями», — цитирует Грызлова РИА Новости.

Он подчеркнул, что особый статус Донбасса с введением его по «формуле Штайнмайера», а также амнистия являются решающими условиями урегулирования конфликта.

По словам Грызлова, Киев до сих пор не предоставил «даже позицию по этим законодательным актам».

«Это говорит о фактическом стремлении разрешить конфликт в обход одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН Минских соглашений, обострив военную составляющую конфликта», — пояснил полпред России.

Как добавил дипломат, действия Киева всё больше выдавливают ДНР и ЛНР за рамки украинской государственности.

Ранее стало известно, что трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины проведёт следующее заседание 4 апреля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

101
Источник
Похожие новости
14 марта 2018, 13:09
Суд Киева обязал расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова
14 марта 2018, 14:54
Украина вводит временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России
14 марта 2018, 18:09
Генпрокурор Украины потребует ареста Савченко в случае её неявки на допрос СБУ

Загрузка...
14 марта 2018, 01:54
«Инструмент информационного давления»: зачем Киев грозит российским авиакомпаниям судебными исками
14 марта 2018, 21:24
Грызлов заявил о стремлении Украины обострить ситуацию в Донбассе
14 марта 2018, 01:54
Провал Моуринью и вылет украинцев: «Рома» и «Севилья» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 марта 2018, 06:24
Небензя посоветовал членам СБ ООН "плясать от печки" в поиске причин кризиса на Украине
12 марта 2018, 22:24
Выборы президента - 2018: где голосовать, как проголосовать не по прописке, что делать, если вас нет в списках
13 марта 2018, 17:54
Приведет ли удар США по Сирии к Третьей мировой войне
09 марта 2018, 18:09
Обвиненный в подготовке убийства Порошенко и переворота на Украине посмеялся над судом
09 марта 2018, 16:52
Тайна задержaния Pубaнa
07 марта 2018, 23:54
"Россия управляется Богом". Интервью Путина расставило точки над i
11 марта 2018, 05:54
Перешла на гиперзвук: Минобороны опубликовало видео боевого запуска ракеты "Кинжал"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.