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Грызлов заявил о наращивании Киевом режима секретности на переговорах по Донбассу

01 апреля 2021, 01:25  •  43 • Политика
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев продолжает настаивать на режиме секретности переговоров, которые касаются разрешения конфликта в Донбассе.
«Это уже традиция: представители Украины предпочитают прямо не отвечать на вопросы, избегать признания очевидных событий, произошедших в результате действий украинской стороны», — сказал он журналистам 31 марта.
По его словам, политическая репутация страны в переговорном процессе близка к нулю, об этом говорят как действия страны в работе с контактной группой, так и в других не менее значимых форматах обсуждения вопросов относительно Донбасса.
Грызлов подчеркнул, что главы РФ, ФРГ и Франции после обсуждения данной темы пришли к выводу, что для реализации поставленной цели необходимо принять во внимание тот факт, что условия мирного сосуществования Донбасса и Украины еще не согласованы.
30 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. При обсуждении ситуации на юго-востоке Украины лидеры подтвердили безальтернативность минского комплекса мер, принятого в 2015 году в качестве основы урегулирования внутриукраинского конфликта.
В тот же день было опубликовано интервью пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в котором он отметил, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации комплекса мер по выполнению Минских соглашений, а дела с «нормандским форматом» «обстоят плохо».
Стороны конфликта договорились о перемирии в Донбассе в июле 2020 года. Однако соглашения не были соблюдены.
В 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске и в «нормандском формате».

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