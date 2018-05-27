Грызлов: Современный Петербург – один из самых значительных, самых известных и привлекательных мировых центров

В воскресенье, 27 мая, в Северной столице празднуют День города. В этом году Санкт-Петербургу исполняется 315 лет. Со знаменательной датой петербуржцев поздравил Председатель Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Борис Грызлов.

Город на Неве играет особую роль в судьбе России, уверен политик. «Его вклад в развитие культуры, науки, экономики, общественной жизни России, Европы, мира невозможно переоценить. Мы восхищаемся историческими памятниками, бесценными культурными сокровищами города на Неве, гордимся его научным и технологическим потенциалом, его предыдущими и сегодняшними достижениями», - заявил Грызлов.

По мнению Председателя Государственной Думы IV-V созыва, исторический путь Северной столицы не был простым и легким, а каждый петербуржец вспоминает сегодня светлые и трагические страницы прошлого и отдает дань памяти защитникам, жителям блокадного Ленинграда. Также политик выразил глубокую благодарность ветеранам, героям и замечательным людям сделавшим так много для мирной, счастливой жизни города и всей страны.

Современный Петербург – один из самых значительных, самых известных и привлекательных мировых центров, подчеркнул Грызлов.

«Город только что встретил международный экономический форум, а скоро – примет матчи Чемпионата мира по футболу, первого в России. Уровень этих решений, дискуссий, событий, направленных на укрепление международных связей, интеграции, доверия и сотрудничества, говорит сам за себя», - отметил он.

Политик также высказал уверенность, что Санкт-Петербург умеет сохранять традиции и умеет создавать новое, быть примером, вести за собой. По его мнению, эти качества крайне востребованы, чтобы надежно обеспечить позиции нашей страны в XXI веке, решить те современные задачи, о которых говорил Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, в майском указе и в недавней петербургской речи.

«Уверен, что Петербург и петербуржцы XXI века достойно продолжат великую историю. Не сомневаюсь, что город добьется новых успехов и поможет всей России выйти на новые рубежи. С праздником, дорогие друзья!», - заявил Грызлов.