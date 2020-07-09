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Грызлов сообщил об отказе Киева от договоренностей по обмену удерживаемыми лицами

09 июля 2020, 03:00  •  52 • Политика
Киев отказался от договоренностей в сфере обмена удерживаемых лиц, что существенно затормозит процесс обмена и освобождения, заявил в среду, 8 июля, полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам очередного ее заседания.
«В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц. Это существенно затормозит процесс обмена и освобождения», — приводит его слова «РИА Новости».
При этом Украина отказалась от собственной инициативы по формату составления списков.
«Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории», — отметил Грызлов.
2 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что дальнейшие обмены удерживаемыми лицами Киева с Донбассом и Москвой возможны после получения представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) доступа к этим людям.
20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва ведут переговоры по вопросу обмена удерживаемыми лицами после окончания пандемии коронавируса. В апреле состоялся обмен между Киевом и Донбассом.
В конце апреля прошли онлайн-переговоры глав МИД «нормандского формата». По их итогам в Кремле заявили об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Отмечалось, что у Москвы есть однозначная позиция по разрешению данного конфликта — это соблюдение и выполнение Минских соглашений.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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