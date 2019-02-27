Грызлов: решение о «весеннем» перемирии в Донбассе отложено из-за позиции Киева

Постоянный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что решение о «весеннем» перемирии в Донбассе отложено из-за позиции Киева.

«На заседании была рассмотрена инициатива ОБСЕ о «весеннем перемирии», которая была поддержана российской делегацией и делегациями ДНР и ЛНР. При этом предложение о принятии дополнительных мер об усилении режима прекращения огня киевской стороной было отвергнуто», — цитирует РИА Новости Грызлова.

По его словам, в результате «киевская сторона урезала всю конкретику, оставив только призыв к перемирию, и безосновательно отложила принятие решения о дате начала действия «весеннего перемирия» на неопределённое время».

Ранее пресс-служба МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщала, что представитель ОБСЕ в ходе встречи в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе предложил ввести «весеннее» перемирие.