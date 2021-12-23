Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Главная / Политика

Грызлов разоблачил "10 шагов" Киева по Донбассу: "Являются лишь имитацией активности"

23 декабря 2021, 03:05  •  62 • Политика
Полпред России Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности. Первые три из "10 шагов" полностью зависят исключительно от воли Киева и регулярно блокируются украинской же стороной, объяснил дипломат.
Предложение Украины о "10 шагах" по разблокированию переговорного процесса в Донбассе - это лишь имитация активности. С таким заявлением выступил постпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Речь идёт об инициативе, о которой ранее рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Киев передал представителям Москвы комплекс предложений из 10 шагов, реализация которых якобы позволит сдвинуть с мёртвой точки мирные переговоры по Донбассу.
Борис Грызлов уточнил, что документы переданы России в неофициальном порядке. В контактную группу по Донбассу они не направлялись. При этом первые три из "10 шагов" полностью зависят исключительно от воли Киева и регулярно блокируются украинской же стороной. Это вопросы перемирия, открытия пунктов пропуска и освобождения удерживаемых лиц.
Сегодняшнее заседание - ещё одно подтверждение тому, что украинские "10 шагов" являются лишь имитацией активности в урегулировании конфликта,
- подчеркнул Борис Грызлов, комментируя украинскую инициативу.
Напомним, что Украина более шести лет уклоняется от выполнения Минских соглашений, постоянно придумывая различные оправдания. Всё это при полном попустительстве со стороны "западных партнёров". На сегодняшний день Киев не выполнил ни одного из взятых на себя обязательств.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



62
Источник
Похожие новости
22 декабря 2021, 23:00
Жёсткие ограничения. Кого из журналистов не позвали на большую пресс-конференцию Путина
22 декабря 2021, 23:00
К чему толкают Россию перед переговорами Путина и Байдена: Эксперт объяснил план НАТО
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
23 декабря 2021, 00:45
Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности
23 декабря 2021, 00:45
Главы ФРГ и Британии обсудили Украину: Без России не урегулировать
23 декабря 2021, 00:45
США открыли охоту на граждан России: Песков призвал русских к особой осторожности за границей
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 декабря 2021, 00:05
«Не отпускает эта несправедливость»: Конституционный суд встал на сторону пенсионера,...
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
23 декабря 2021, 00:45
Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности
23 декабря 2021, 00:45
Главы ФРГ и Британии обсудили Украину: Без России не урегулировать
23 декабря 2021, 00:45
США открыли охоту на граждан России: Песков призвал русских к особой осторожности за ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2021, 20:55
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сирии
20 декабря 2021, 10:20
Русские просчитали объявленную Байденом спецоперацию: "Видимо, всё решили"
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
18 декабря 2021, 20:25
Захотевшему изгнать русского посла из Молдавии чиновнику сенатор ответил "волчьей" поговоркой
22 декабря 2021, 04:20
Курс на самообеспечение России вывел из себя США
19 декабря 2021, 02:15
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что-то удерживают…"
19 декабря 2021, 11:35
Наступает момент истины: Россия выдала США последнее предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.