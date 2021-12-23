Грызлов разоблачил "10 шагов" Киева по Донбассу: "Являются лишь имитацией активности"

Полпред России Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности. Первые три из "10 шагов" полностью зависят исключительно от воли Киева и регулярно блокируются украинской же стороной, объяснил дипломат.

Предложение Украины о "10 шагах" по разблокированию переговорного процесса в Донбассе - это лишь имитация активности. С таким заявлением выступил постпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Речь идёт об инициативе, о которой ранее рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Киев передал представителям Москвы комплекс предложений из 10 шагов, реализация которых якобы позволит сдвинуть с мёртвой точки мирные переговоры по Донбассу.

Борис Грызлов уточнил, что документы переданы России в неофициальном порядке. В контактную группу по Донбассу они не направлялись. При этом первые три из "10 шагов" полностью зависят исключительно от воли Киева и регулярно блокируются украинской же стороной. Это вопросы перемирия, открытия пунктов пропуска и освобождения удерживаемых лиц.

Сегодняшнее заседание - ещё одно подтверждение тому, что украинские "10 шагов" являются лишь имитацией активности в урегулировании конфликта,

- подчеркнул Борис Грызлов, комментируя украинскую инициативу.

Напомним, что Украина более шести лет уклоняется от выполнения Минских соглашений, постоянно придумывая различные оправдания. Всё это при полном попустительстве со стороны "западных партнёров". На сегодняшний день Киев не выполнил ни одного из взятых на себя обязательств.