Грызлов рассказал о поступках делегации Киева в ТКГ: "Диалог полностью остановлен"

Постоянный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов рассказал о поступках делегации Киева. Участники переговоров столкнулись с категорическими отказами украинской стороны. "Диалог полностью остановлен", - констатировал Грызлов.

Переговоры состоялись в формате видеоконференции. В ходе брифинга Грызлов рассказал, что Россия поддерживает желание других сторон вернуться в очный формат. Однако Киев "категорически отказался вернуться к работе в Минске".

Постпред России в ТКГ напомнил, что в позапрошлом году и ранее Минск вполне отвечал всем требованиям проведения встреч, обеспечивал полноценное участие всех сторон переговоров. Однако с началом пандемии ситуация изменилась.

В ходе нынешнего заседания украинской делегации было предложено начать согласовывать проект дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта. Этот документ разрабатывается в соответствии с Минскими соглашениями. Однако представители Киева по-прежнему "скрывают свою позицию по политическому урегулированию", отметил Грызлов.

Переговоры по гуманитарным вопросам тоже не состоялись. Члены контактной группы от Киева вместо этого попытались повлиять на состав делегаций от Донецкой и Луганской народных республик.

"Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения", - подчеркнул постпред России в контактной группе.

Напомним, в 2014 году Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости после случившегося в стране государственного переворота. Они образовали Донецкую и Луганскую народные республики. В апреле Киев начал против них военную операцию. По данным Организации Объединённых Наций, вооружённый конфликт унёс жизни более чем 13 тысяч человек, большинство из которых – мирные жители.

Урегулированием ситуации занимается Минская контактная группа. С осени 2014 года до настоящего времени было принято три варианта Минских соглашений. В них прописан алгоритм деэскалации вооружённого конфликта. Украина условия соглашений выполнять отказывается. На территории Донбасса по-прежнему идут перестрелки.