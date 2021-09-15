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Грызлов рассказал о поступках делегации Киева в ТКГ: "Диалог полностью остановлен"
15 сентября 2021, 22:40 • 93 • Политика
Постоянный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов рассказал о поступках делегации Киева. Участники переговоров столкнулись с категорическими отказами украинской стороны. "Диалог полностью остановлен", - констатировал Грызлов.
Переговоры состоялись в формате видеоконференции. В ходе брифинга Грызлов рассказал, что Россия поддерживает желание других сторон вернуться в очный формат. Однако Киев "категорически отказался вернуться к работе в Минске".
Постпред России в ТКГ напомнил, что в позапрошлом году и ранее Минск вполне отвечал всем требованиям проведения встреч, обеспечивал полноценное участие всех сторон переговоров. Однако с началом пандемии ситуация изменилась.
В ходе нынешнего заседания украинской делегации было предложено начать согласовывать проект дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта. Этот документ разрабатывается в соответствии с Минскими соглашениями. Однако представители Киева по-прежнему "скрывают свою позицию по политическому урегулированию", отметил Грызлов.
Переговоры по гуманитарным вопросам тоже не состоялись. Члены контактной группы от Киева вместо этого попытались повлиять на состав делегаций от Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, в 2014 году Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости после случившегося в стране государственного переворота. Они образовали Донецкую и Луганскую народные республики. В апреле Киев начал против них военную операцию. По данным Организации Объединённых Наций, вооружённый конфликт унёс жизни более чем 13 тысяч человек, большинство из которых – мирные жители.
Урегулированием ситуации занимается Минская контактная группа. С осени 2014 года до настоящего времени было принято три варианта Минских соглашений. В них прописан алгоритм деэскалации вооружённого конфликта. Украина условия соглашений выполнять отказывается. На территории Донбасса по-прежнему идут перестрелки.
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