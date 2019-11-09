Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Правительству Молдавии социалистами вынесен вотум недоверия
"В моей жизни ничего омерзительнее не случалось": Чубайс разом оскорби...
Зеленский заявил, что «украинцы подарили человечеству вертолет, ракеты и рентген...
Политолог оценил слова Помпео о стабильности на Украине
Главная / Украина

Грызлов прокомментировал разведение сил в районе Петровского

09 ноября 2019, 14:39  •  150 • Украина
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов прокомментировал начавшийся в районе Петровского процесс разведения сил самопровозглашённой Донецкой народной республики и украинских силовиков.
 
© Владимир Астапкович РИА Новости
 

«Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие», — приводит ТАСС слова Грызлова.

Ранее стало известно о начале отвода сил у Петровского в Донбассе.

Сообщалось, что в ДНР в районе Петровского выпустили сигнальную ракету, обозначив таким образом готовность приступить к отводу войск.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



150
Источник
Похожие новости
08 ноября 2019, 20:39
Вопрос об отводе войск в районе Петровского остается открытым
09 ноября 2019, 14:39
Грызлов прокомментировал разведение сил в районе Петровского
09 ноября 2019, 08:09
Борьба по инерции: что стоит за новыми попытками Польши остановить реализацию проекта «Северный поток — 2»
08 ноября 2019, 19:09
СМИ: Госдеп США может ликвидировать пост спецпредставителя по Украине
09 ноября 2019, 11:24
Политолог оценил слова Помпео о стабильности на Украине
08 ноября 2019, 19:09
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2019, 15:09
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
04 ноября 2019, 00:39
Почему Одесса в своих бедах обвиняет Россию
03 ноября 2019, 00:24
«Мы не отель»: Турция отказалась содержать боевиков из ЕС
08 ноября 2019, 03:09
"Топали, хлопали и кричали": Делегация Украины устроила истерику на форуме во Франции
07 ноября 2019, 10:54
"Аж документы швырнул. Но не в лицо": Как "циничный" Лавров довел украинского министра
03 ноября 2019, 14:54
Без газа, транзита и денег
05 ноября 2019, 13:09
«Подменяют понятия»: на Украине заявили о готовности к приостановке транзита газа из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.