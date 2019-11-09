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Грызлов прокомментировал разведение сил в районе Петровского
09 ноября 2019, 14:39 • 150 • Украина
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов прокомментировал начавшийся в районе Петровского процесс разведения сил самопровозглашённой Донецкой народной республики и украинских силовиков.
© Владимир Астапкович РИА Новости
«Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие», — приводит ТАСС слова Грызлова.
Ранее стало известно о начале отвода сил у Петровского в Донбассе.
Сообщалось, что в ДНР в районе Петровского выпустили сигнальную ракету, обозначив таким образом готовность приступить к отводу войск.
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