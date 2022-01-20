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Грызлов приступит к обязанностям посла России в Белоруссии до конца января

20 января 2022, 13:50  •  19 • Политика
Назначенный послом России в Белоруссии Борис Грызлов прибудет в Минск и приступит к своим обязанностям до конца месяца. Об этом в четверг, 20 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что новый посол будет работать «на благо дальнейшего развития сотрудничества по всем направлениям».
«Назначение такого видного политического деятеля на пост посла показывает особое значение, которое мы придаем отношениям с братской республикой», — отметила Захарова.
Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом РФ в Белоруссии 14 января.
Ранее, 22 декабря, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал «Известиям», что комитет одобрил кандидатуру Грызлова на должность посла России в Белоруссии.
Грызлов занимает пост председателя высшего совета партии «Единая Россия». Также он является полномочным представителем РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
До Грызлова послом России в Белоруссии был Евгений Лукьянов. Он занял пост в марте 2021 года после освобождения от должности Дмитрия Мезенцева.
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