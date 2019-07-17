|
Грызлов оценил прошедшее заседание контактной группы по Украине
17 июля 2019, 22:39 • 61 • Украина
Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов оценил прошедшие 17 июля переговоры в Минске.
РИА Новости
«Вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи были сегодня основными темами работы заседания контактной группы, которое в итоге стало одним из самых результативных», — цитирует его ТАСС.
Грызлов также положительно оценил тот факт, что в рамках проводимой на Украине избирательной кампании в парламент «существенно вырос запрос украинского общества на диалог с Донбассом, на реализацию минских договорённостей».
Ранее участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева. По его словам, в этом вопросе очень многое зависит от результатов парламентских выборов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 июля 2019, 11:24
|
11 июля 2019, 01:09
|
14 июля 2019, 00:39
|
13 июля 2019, 05:09
|
16 июля 2019, 01:24
|
14 июля 2019, 21:56
|
11 июля 2019, 07:39