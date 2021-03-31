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Грызлов назвал нулевой политическую репутацию Киева на переговорах по Донбассу
31 марта 2021, 21:45 • 96 • Политика
Представитель Москвы обвинил власти Незалежной в сокрытии информации о статусе региона
Политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю. Об этом заявил полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов после сегодняшних очередных безрезультатных переговоров, прошедших в режиме видеоконференции.
По его словам, делегация киевского режима по-прежнему занимает неконструктивную позицию на заседании ТКГ.
"На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе контактной группы, и в других переговорных форматах", – цитирует РИА "Новости" Грызлова.
Он отметил, что накануне лидеры Франции, Германии и России, обсуждая вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе, пришли к определенным общим позициям. В частности, Киеву, Луганску и Донецку нужно вместе согласовать условия сосуществования Донбасса и Украины после разрешения вооруженного конфликта.
Однако вопреки Минским соглашениям до сих пор не начат диалог о статусе мятежного края.
"Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах", – констатировал российский делегат.
В свою очередь, украинская сторона обвинила Москву в том, что она якобы отказала Киеву обеспечить с 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня в зоне соприкосновения.
Напомним, накануне поздно вечером состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Лидеры государств среди прочего обсудили ситуацию в Донбассе. Российский лидер указал на тот факт, что эскалацию конфликта в регионе провоцирует киевский режим, и подчеркнул важность следования пунктам Минских соглашений.
Прежде всего властям Незалежной необходимо наладить диалог с руководством ДНР и ЛНР и решить вопрос с правовым аспектом особого статуса Донбасса.
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