Грызлов назвал грубым нарушением перемирия применение БПЛА ВСУ

Полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов назвал грубым нарушением перемирия применение беспилотников украинскими военными в Донбассе.

«Выражаю обеспокоенность по факту сообщений об атаке, проведённой 1 августа со стороны ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По сути, происшедшее стало грубым нарушением действующего соглашения о режиме прекращения огня, поскольку боевое применение БПЛА является спланированным сугубо наступательным действием», — цитирует РИА Новости Грызлова.

Он подчеркнул, что Россия, как посредник в урегулировании конфликта, настаивает на расследовании инцидента.

Грызлов также призвал Киев «добиваться от подконтрольных им подразделений строгого соблюдения перемирия».

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что три ополченца получили ранения в Донбассе при атаке беспилотника ВСУ.