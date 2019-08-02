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Грызлов назвал грубым нарушением перемирия применение БПЛА ВСУ

02 августа 2019, 15:39  •  98 • Украина
Полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов назвал грубым нарушением перемирия применение беспилотников украинскими военными в Донбассе.
 
РИА Новости
 

«Выражаю обеспокоенность по факту сообщений об атаке, проведённой 1 августа со стороны ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По сути, происшедшее стало грубым нарушением действующего соглашения о режиме прекращения огня, поскольку боевое применение БПЛА является спланированным сугубо наступательным действием», — цитирует РИА Новости Грызлова.

Он подчеркнул, что Россия, как посредник в урегулировании конфликта, настаивает на расследовании инцидента.

Грызлов также призвал Киев «добиваться от подконтрольных им подразделений строгого соблюдения перемирия».

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что три ополченца получили ранения в Донбассе при атаке беспилотника ВСУ.

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