Грызлов надеется, что Киев решит вопрос об особом статусе Донбасса

Полпред России в контактной группе по ситуации на востоке Украины Борис Грызлов надеется на конструктивный диалог новых украинских властей с представителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, итогом которого должно стать принятие закона об особом статусе Донбасса.

«Хотел бы пожелать новым киевским парламентариям как можно скорее наладить конструктивный диалог с представителями Донецка и Луганска. И на основе этого диалога — приступить наконец к принятию тех правовых актов, которые прямо предусмотрены минскими договорённостями», — цитирует его ТАСС.

Грызлов надеется на введение «в действие закона об особом статусе (Донбасса. — RT) в полном объёме и придание особому статусу бессрочного характера на основе формулы Штайнмайера».

Ранее Грызлов оценил прошедшее 17 июля заседание контактной группы по Украине.