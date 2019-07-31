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Грызлов надеется, что Киев решит вопрос об особом статусе Донбасса

31 июля 2019, 21:24  •  78 • Украина
Полпред России в контактной группе по ситуации на востоке Украины Борис Грызлов надеется на конструктивный диалог новых украинских властей с представителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, итогом которого должно стать принятие закона об особом статусе Донбасса.
 
© Илья Питалев РИА Новости
 

«Хотел бы пожелать новым киевским парламентариям как можно скорее наладить конструктивный диалог с представителями Донецка и Луганска. И на основе этого диалога — приступить наконец к принятию тех правовых актов, которые прямо предусмотрены минскими договорённостями», — цитирует его ТАСС.

Грызлов надеется на введение «в действие закона об особом статусе (Донбасса. — RT) в полном объёме и придание особому статусу бессрочного характера на основе формулы Штайнмайера».

Ранее Грызлов оценил прошедшее 17 июля заседание контактной группы по Украине.

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