|
Грызлов надеется, что Киев решит вопрос об особом статусе Донбасса
31 июля 2019, 21:24 • 78 • Украина
Полпред России в контактной группе по ситуации на востоке Украины Борис Грызлов надеется на конструктивный диалог новых украинских властей с представителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, итогом которого должно стать принятие закона об особом статусе Донбасса.
© Илья Питалев РИА Новости
«Хотел бы пожелать новым киевским парламентариям как можно скорее наладить конструктивный диалог с представителями Донецка и Луганска. И на основе этого диалога — приступить наконец к принятию тех правовых актов, которые прямо предусмотрены минскими договорённостями», — цитирует его ТАСС.
Грызлов надеется на введение «в действие закона об особом статусе (Донбасса. — RT) в полном объёме и придание особому статусу бессрочного характера на основе формулы Штайнмайера».
Ранее Грызлов оценил прошедшее 17 июля заседание контактной группы по Украине.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июля 2019, 20:52
|
25 июля 2019, 12:39
|
27 июля 2019, 03:54
|
25 июля 2019, 06:24
|
25 июля 2019, 19:09
|
25 июля 2019, 15:54
|
28 июля 2019, 20:24