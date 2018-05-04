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Грызлов: Киев подтвердил приверженность мирному урегулированию конфликта в Донбассе

04 мая 2018, 21:09  •  72 • Политика

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Украина подтвердила приверженность мирному разрешению конфликта в Донбассе в рамках минских соглашений. Об этом в пятницу по итогам заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины сообщил полпред России Борис Грызлов.

"Контактная группа обсудила ситуацию в связи с заявленным выходом Украины из режима АТО (антитеррористической операции - прим. ТАСС) и переходом к "операции объединенных сил". Российская делегация, исходя из своей посреднической миссии, поставила вопрос о гарантиях соблюдения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей. Эти гарантии были даны. Считаю важным моментом, что представители Украины подтвердили приверженность мирному политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе в рамках минских соглашений", - сказал Грызлов журналистам.

По его словам, Контактная группа также рассмотрела ряд случаев нарушения действующего режима прекращения огня, в частности, происшедшие вблизи Донецкой фильтровальной станции (ДФС). "Российская делегация предложила СММ ОБСЕ усилить контроль на прилегающем к станции участке линии соприкосновения и фиксировать сторону, нарушившую режим безопасности ДФС, а также проводить расследование каждого случая нарушения режима прекращения огня, - сказал полпред. - До настоящего времени не предоставлена информация об обстреле ремонтной бригады ДФС, из-за которого пострадали мирные жители".

Россия, как посредник в урегулировании конфликта, подчеркнул Грызлов, выступает за принятие в короткие сроки эффективных мер по разрешению политического противостояния и нормализации экономических связей, восстановления инфраструктуры. "Среди достигнутых результатов работы Контактной группы - восстановление телефонной сотовой связи", - отметил он.

"Мы исходим из того, что если власти Украины в действительности хотят политико-дипломатической и экономической реинтеграции Донбасса, то они должны сделать прописанные в минских соглашениях шаги по законодательному предоставлению этой территории особого статуса, вступающего в силу по формуле Штайнмайера. Провести амнистию участников противостояния с обеих сторон и завершить обмен удерживаемыми сторонами конфликта лицами по формуле "всех на всех". Мы считаем, что сегодня созданы все условия для этого обмена", - заключил Грызлов.

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