Грызлов: Киев делает ставку на силовое решение конфликта в Донбассе

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Власти Украины в очередной раз сделали ставку на решение конфликта в Донбассе силовым путем, план политического урегулирования у Киева отсутствует. Об этом ТАСС заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, комментируя изменение формата силовой операции в Донбассе.

"Вопрос не в заявленных форматах применения властями Украины вооруженных сил и иных формирований, а в провозглашаемой ими ставке на силовое решение конфликта на юго-востоке страны. Основная проблема - отсутствие хоть каких-то действий со стороны Украины по политическому урегулированию", - сказал Грызлов.

Он напомнил, что для мирного урегулирования сторонам конфликта необходимо следовать "формуле Штайнмайера". "Главное из необходимых действий - запуск процесса предоставления Донбассу особого статуса по "формуле Штайнмайера", амнистия участникам противостояния с обеих сторон. Очевидно также, что слова президента Украины о начале военной операции вызовут дополнительную тревогу у жителей Донбасса, и, объективно, будут способствовать дальнейшему отталкиванию Донецка и Луганска от Украины", - отметил российский полпред.

По словам Грызлова, смена формата силовой операции в Донбассе не может привести к миру в регионе. "Россия, как посредник в урегулировании этого конфликта, также воспринимает эту риторику как деструктивную, не ведущую к миру. Мы полагаем, что эта риторика нацелена на внутреннее потребление, причем на потребление очень узкими националистическими слоями украинского общества, в сильнейшую зависимость от которых, к сожалению, попало нынешнее украинское руководство. Надеемся, что в реальности эта риторика не приведет к обострению вооруженного противостояния и никак не отразится на безопасности жителей районов конфликтной зоны", - сказал Грызлов.

Он также выразил надежду, что Киев выполнить свои обязательства, согласно минским соглашениям. "Украина постоянно утверждает о своей верности минским соглашениям и другим договоренностям "нормандского формата", и мы надеемся, что несмотря на воинственные кличи и боевую раскраску, руководство Украины обеспечит и соблюдение текущего режима прекращения огня, и постепенное пошаговое выполнение одобренных Советом Безопасности ООН минских соглашений в целом", - подчеркнул Грызлов.

Порошенко 30 апреля официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил.

Переформатирование призвано изменить организацию управления, предоставив командованию вооруженных сил дополнительные полномочия и контроль над подразделениями Нацгвардии, Службы безопасности Украины и полиции. Руководить операцией объединенных сил поручено генерал-лейтенанту Сергею Наеву.

После государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Украины не смогли получить поддержку всех жителей страны - Донбасс выступил против курса на разрыв отношений с Россией. Впервые о намерении начать кампанию против жителей востока Украины 7 апреля 2014 года заявил исполнявший тогда обязанности президента страны Александр Турчинов. Для подавления этого протеста в регион была отправлена армия. Начавшиеся в апреле столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

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