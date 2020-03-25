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Грёзы о лунной программе

25 марта 2020, 15:35  •  17 • Аналитика

Приближающийся День космонавтики можно считать очередной годовщиной не только первого полета человека на околоземную орбиту, но и провозглашения нашей страной намерений осуществить следующий далеко идущий шаг в деле освоения космоса – приступить к реализации не имеющей себе равных по масштабам и дерзости лунной программы. Фактически, впервые эти амбиции были озвучены в газетной публикации под заголовком «Русский космос» 6 лет назад Дмитрием Рогозиным, тогда еще заместителем главы правительства. Остается только задаться вопросом: насколько мы приблизились к Луне за эти годы?


Прежде всего, надо признать – все исследования естественного спутника нашей планеты, фактически, свернуты и заморожены вот уже почти полстолетия. На деле интерес человечества к Луне угас после завершения в 1975 году серии пилотируемых полетов к ней в рамках программы «Аполлон», осуществлявшихся Соединенными Штатами. Последний советский межпланетный космический аппарат – «Луна-24» был запущен буквально годом позднее – в 1976-м. С той поры тишину и покой далеких лунных гор и равнин не беспокоят ни астронавты, ни заброшенная с нашей планеты техника.



Возобновят ли нечто подобное «Аполлону» американцы? Периодически подобные призывы там звучат, однако, при этом, по меткому выражению того же Рогозина, наши основные конкуренты в космической гонке находятся во власти «шараханий» - сами не зная, куда собираются устраивать экспедицию.

Начаться все должно с отправки на спутник серии космических аппаратов, все той же «поставленной на паузу» «лунной серии», с индексами, продолжающими ее. После обследования будущего «плацдарма» для космической экспансии «Луной-25», а также 26, 27 и, если потребуется, другими зондами проекта «Луна-ресурс», речь сможет идти уже и о подготовке к пилотируемым полетам. Буквально в конце прошлого года глава Роскосмоса подтвердил – после 2030 года к Луне с помощью сверхтяжелых «Енисеев» должны устремиться корабли «Орёл» (бывшая «Федерация»), сперва в качестве испытания, без экипажа, а затем и в пилотируемом режиме.

Примерно с 2031 года полеты космонавтов в «лунном направлении» должны стать ежегодными, положив начало следующему этапу реализации программы – освоению спутника Земли и созданию там постоянно действующей базы, которая должна начать свою деятельность, ориентировочно, после 2040 года. Строить данный объект при успехе первых, разведывательных, полетов планируют с 2034-2035 года. К тому моменту на лунной поверхности уже должны быть размещены не только первые, «полевые» модули, рассчитанные на пребывание космонавтов, но также взлетно-посадочный комплекс и даже специальный «автопарк» из специально разработанных луномобилей.

Звучит все это, конечно, завораживающе, однако вопрос в том, насколько все эти амбиции реализуемы на практике? В конце прошлого года, говоря о стоимости одной лишь только сверхтяжелой ракеты-носителя, Дмитрий Рогозин озвучивал сумму в 700 миллиардов рублей. А сейчас?Насколько вообще реально изыскать такие средства в нынешней, мягко говоря, не слишком благоприятной для России экономической ситуации? Увы, мы не знаем, какой ущерб нашей стране будет нанесен «нефтяной войной» и вызванным ею падением цен на энергоносители, во что обойдется нам борьба с эпидемией коронавируса и как отразится на наших внутренних делах мировой финансово-экономический кризис, который за ней последует.

При этом стоит понимать, что лунная программа – это далеко не только невиданные ранее ракеты и космические корабли. Это еще и разработка массы других вещей, без которых все полеты и даже высадка превратятся опять-таки в обыкновенное пропагандистское шоу с сомнительным практическим эффектом и перспективой. Речь идет о множестве необходимых компонентов – от тех же метановых ракетных двигателей до сверхкомпактных ядерных установок и специальных лунных скафандров для наших первопроходцев.

Так что же, о Луне можно забыть? Вот уж нет! И вовсе не потому, что нам непременно надо «утереть нос» американцам. Хотя... Россия, являющаяся колыбелью и родиной мировой космонавтики, просто обязана вернуть себе первенство в ней. Однако, главное, конечно, не в этом. Освоение Луны должно стать лишь первым шагом на пути человечества к совершенно новым, небывалым и манящим горизонтам дальнего космоса, к его будущему. Почему этот шаг должен делать кто-то, а не наши дети и внуки?
Александр Харалужный

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