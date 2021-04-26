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Грымчак "потопил" Черноморский флот одним залпом двух эсминцев ВМС США

26 апреля 2021, 11:00  •  234 • Политика
Экс-замминистра "по вопросам временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак заявил о том, что якобы "два эсминца ВМС США одним залпом могут уничтожить весь Черноморский флот".
Украинские политики не унимаются от дерзких заявлений в адрес русской армии и флота даже после того, как министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки боеготовности в Вооружённых силах страны и военных учений в Крыму.
Так в эфире одного из украинских телеканалов бывший депутат Верховной рады, экс-замминистра "по вопросам временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак на голубом глазу заявил, что, якобы "два эсминца ВМС США одним залпом могут уничтожить весь Черноморский флот России".

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