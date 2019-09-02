Грязная вода в водопроводе Владимира возмутила представителей ЛДПР в регионе

• 73 • В России

Владимир Жириновский, давая интервью прессе, назвал ситуацию с водоснабжением во Владимире и ряде других регионов страны ужасающей. Лидер ЛДПР уверен, что проблема имеет глубокие корни, а именно: с неправильной организованной системы водоснабжения в советской России.

Основанная проблема водоснабжения, которое было налажено еще в СССР, состояла в том, что воду сильно хлорировали. Этот же принцип очистки питьевой воды используется и сейчас. И это несмотря на тот факт, что медики выступают против подобного решения по водоочистке.

Хлор нарушает работу пищеварительной системы, а в больших количествах и вовсе приводит к появлению хронических заболеваний. Владимир Вольфович рассказал представителям СМИ о том, что и сам стал жертвой некачественного водоснабжения, используя хлорированную воду для питья.

По мнению лидера ЛДПР, во Владимире и других регионах следует прейти к добыче воды из-под земли. Там она чистая, ее много, ведь Россия по запасам пресной питьевой воды лидирует среди прочих стран. Осталось только взяться за освоение недр в этих целях, поставляя питьевую воду в бутылках.

Жириновский заметил, что страна, которая на таком высоком уровне усвоила космос, просто не может отставать в использовании водных ресурсов нашей планеты. У каждого гражданина есть право на доступ к чистым источникам питьевой воды.

В региональном представительстве ЛДПР во Владимире отмечают, что жалоб от населения на качество воды из крана поступает много. Все случаи фиксируются, чтобы по каждому факту было принято решение компетентными контролирующими органами.

Очень часто на качество воды влияет работа местных предприятий, которые бесконтрольно сливают воду, используемую ими в промышленных целях. С другой стороны, водоканал не может противостоять загрязнению, потому что многие коммуникации устарели. Они были построены несколько десятков лет назад.

Кроме переорганизации системы, муниципальные предприятия, отвечающие за водоснабжение, нуждаются в смене оборудования. У властей не хватает средств на проведение капитального ремонта, в который реально были бы заменены все средства очистки. А локальное переоснащение неэффективно.

Однако решение у проблемы есть, а начать представители ЛДПР предлагают с того, чтобы граждане тщательнее отслеживали все проблемы с питьевой водой. Не оставляя без внимания даже незначительные случаи поставки грязной воды, владимирцы заставляют качественнее работать власти в этом направлении.

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