Грязная нефть против чистых технологий • 74 • Аналитика



Наиболее популярные новости (и картинки, эти новости иллюстрирующие) меняются со временем весьма серьёзно (достаточно полистать старые газеты). Символом нынешнего «неспокойного» времени стал «араб в бурнусе с автоматом на фоне нефтяной вышки». Так или иначе, с верблюдами или без оных, но именно оттуда масс-медиа черпают новости (а западная цивилизация — нефть).



Россия, как все понимают, это не арабский север африканского континента. То есть страна вполне себе цивилизованная и, что называется, без фанатизма. То есть если вокруг газовых/нефтяных месторождений в том же Алжире вовсю скачут моджахеды, то в России всё выглядит несколько иначе. С Ливией даже смешно сравнивать. Парадоксальным образом Россия и ЕС как раз очень неплохо друг друга дополняют: добыча ресурсов на бескрайних просторах замёрзшей северо-восточной Евразии — это не так просто, как многие думают.





Это весьма дорого и весьма сложно. Почему-то все те, кто любит рассуждать о некоем сырьевом придатке, категорически не учитывают крайнюю дороговизну подобных мегапроектов. Например, нефть в Ираке/Саудовской Аравии/Иране — это «типа дешево», по причинам тёплого климата и простой логистики (но и тут не всё так просто). Сибирские газ/нефть (расположенные в глубине холодного континента, где нет никаких дорог) дешёвыми быть не могут по определению.



Но тут вроде как есть «надёжный» потребитель: Европа. А если кто не понял, то Европа сегодня критически зависит от импорта нефти и газа. Нефть и газ — это основа экономического развития. Это и энергоносители, и сырьё для химической промышленности. Без них никак. Можно долго заниматься демагогией вокруг «зелёной энергетики» и электромобилей, но по факту современная западная цивилизация категорически невозможна без высокого потребления нефти.



Именно это и объясняет все «тёрки» вокруг Ирана/Ирака/КСА/Сирии. Им нужна нефть. Ну и газ, конечно. Все разговоры про «зелёную энергетику» разбиваются об этот вот простой факт: «танцы с саблями» вокруг нефтяных месторождений. Припоминаете, чем знаменит Ходорковский? Ну чем он занимался? То-то!



Занимайся он чем-то другим, и он никогда бы не стал столь известен. Но Михаил Борисович занимался именно нефтью. Есть такой вот момент наведения тени на плетень: усиленно делается вид, что нефть сегодня постепенно уходит в прошлое. Взять хотя бы те же тесломобили! Каково? Шик и блеск! Создаётся якобы некая новая чистая цивилизация. Ветряки там разные, солнечные батареи…



Видите, в чём весь фикус: во всё бы это можно было легко поверить, если бы не «половецкие пляски» вокруг нефтяных вышек. Ну, существует там диктаторский режим в Багдаде, ну и чёрт с ним, пусть существует. Существуют некие непозитивные аятоллы в Тегеране? Да и шайтан с ними! А мы займёмся зелёной энергетикой.



Запад-то разрабатывает новые чистые технологии и избавляется от устаревших грязных технологий. Однако, как мы знаем, именно вокруг нефтяных вышек Ближнего Востока и вертится во многом так называемая международная политика.



Почему-то не принято замечать вот это самое очевидное расхождение: разговоры о «чистых» технологиях и активную движуху вокруг нефтяных полей. А всё достаточно просто и банально: население планеты Земля на сегодня составляет порядка 7,5 миллиардов человек. И это самое население продолжает активно расти (в основном в странах 3-го мира).



А вот количество неиспользованных ресурсов на нашем голубом шарике так же стремительно сокращается. Ресурсы, доступные к потреблению, сокращаются, население растёт, загрязнение тоже растёт.



И надо учитывать такой забавный факт, что современная нам западная цивилизация со всеми её «плюшками» стоит именно на потреблении нефти. Вся логистика в США (вообще вся!) строится на автотранспорте и мощной сети автодорог (для строительства/ремонта которых тоже нужна нефть). Альтернатив этому нет практически никаких и уже давно. Сэкономим на пенсионерах, зато выполним указ!



Современный морской транспорт (который и служит основой международной торговли) — это тоже нефть и ещё раз нефть. Поддерживать близкие к современным объёмы международной торговли без нефти фактически невозможно. И даже близкие к ним. Или вы предлагаете сухогрузов-атомоходов настроить? Так ТВЭЛов для них не хватит.



Именно поэтому Ближний Восток столь нестабилен. Слишком уж много там этой самой вонючей мутной жижицы. Именно поэтому вокруг Венесуэлы непрерывно идут сложные политические игры. Именно поэтому в нефтеносной и нефтеэкспортирующей Нигерии свирепствует Боко Харам. Именно поэтому вокруг нефтяных/газовых месторождений Алжира активно тусуются террористы (задолго до так называемой «Арабской весны»).



Вот мы в России почему-то очень часто считаем, что нефть — она вполне себе рыночный/биржевой товар и доступна практически всем желающим. С газом несколько сложнее, но как-то так, аналогично. Но не всё так просто и однозначно. Большинство стран Третьего мира не имеют доступа к нефти/газу. Просто сравните, сколько нефти (энергии в целом) потребляет один индус и один американец.







Не может быть современной жизни с высоким её уровнем без высокого нефтепотребления/потребления газа. Химическая промышленность и автотранспорт категорически нуждаются в большом количестве нефтеуглеводородов. А теперь представьте, что каждый индус захочет купить себе авто… Не мотороллер, а именно авто. В Китае это уже произошло.



Сколько планет Земля нам потребуется если каждый землянин захочет потреблять по американским стандартам? Знаете, ситуация напоминает старый советский анекдот: Гена, нам прислали в подарок апельсины, всего десять, каждому по семь штук. Чебурашка, как по семь, если всего десять? Не знаю Гена, свои семь я уже съел.



Вот Запад проворачивает такой нехитрый трюк: демонстрирует наивным аборигенам собственное материальное благополучие и объясняет, что это результат демократии и свободного рынка. А как именно внедрять эти демократии/свободные рынки, лучше всего знают именно представители Запада. Почему россияне по-прежнему гибнут в Сирии от ударов ИГИЛ



Как-то за кадром остаётся тот неудобный момент, что для обеспечения высокого жизненного уровня прежде всего нужно достаточно много ресурсов. Нефти, газа, меди, алюминия, редких металлов. Без этого — никуда.



А количество этих самых ресурсов строго ограничено. Да, открываются периодически новые месторождения (как правило некрупные), но население-то планеты растёт непрерывно… Ну да, активно внедряются энергосберегающие/ ресурсосберегающие технологии, но это даёт проценты/ десятки процентов экономии. И стоит это достаточно больших денег. «Сберегающие технологии» не бесплатны — их внедрение (что нам активно предлагают делать) тоже стоит ресурсов.



Производство/утилизация автомобильного аккумулятора (от электромобиля!) — штука довольно грязная и затратная.



Поэтому все рассуждения о том, что Запад «планирует» подтянуть остальную планету до своего уровня потребления (с целью увеличения общего рынка), звучат достаточно странно: для этого тупо не хватит природных ресурсов. Невозможно это. Теоретически невозможно.



Да, безусловно, «демократических принципов» хватит на всех, а вот нефти уже нет. Именно поэтому Исламское государство активно торговало нефтью и не испытывало недостатка в торговых партнёрах. Нефть (даже ворованная, а особенно ворованная!) нужна всем.



Вот там, на благословенном Западе, так любят бороться с коррупцией и финансовыми злоупотреблениями, но кто-то ведь эту нефть покупал? Уже сегодня ворованную нефть вполне себе выгодно было таскать заказчикам автомобильным (!) транспортом. Ну, и расскажите мне про ваши «волшебные тесламобили». То есть те самые «инновационные электроповозки» от Илона Маска существуют в одной реальности, а вот та самая торговля ворованной нефтью «с колёс» (помноженная на работорговлю!) — в какой-то другой реальности. Бомбовый холокост Мосула и Ракки



Басни о всеобщей электрификации автотранспорта и ухода от нефти звучали бы гораздо убедительнее, если бы не было ИГИЛ и войны в Ираке/Сирии. Вот не стыкуется это как-то, не бьёт. Ожесточённейшие бои вокруг нефтяных/газовых полей в Сирии и «мифы новой энергетики». Это как если бы в начале 20-го века американцы бы начали одновременно строить гигантские автозаводы и... разводить бескрайние табуны лошадей. И вовсю брать под контроль территории известные конными заводами. Как-то нелогично немного.



Вообще-то война в Сирии стоила её спонсорам просто чудовищных денег, но ради чего? Как-то незаметно чтобы там возник новый, богатый, платёжеспособный рынок. Ведь ежу понятно, что если сносить режим Асада с помощью боевиков, то страна на долгие годы погрузится в нищету. Ну, допустим (теоретически!), к власти в Дамаске пришла бы та самая «демоппозиция», но ведь они бы получили в наследство ту же самую разрушенную войной страну. Где тут новый рынок? Где новый рынок в Ливии? Где новый рынок в Ираке?



Говорите, цель Запада — создание новых богатых, процветающих стран? Как-то это не сильно заметно. Теория, безусловно, красивая, но не работает. А вот если мы посмотрим с точки зрения контроля над Большой Нефтью… то ситуация стремительно проясняется. Если смотреть с точки зрения того, как бы сбросить «ненужные» государства в хаос и перенаправить потоки энергоресурсов, то всё выглядит иначе.



Каддафи мог торговаться с Европой и что-то требовать, как и Саддам (тем более Саддам!), но что могут современные «вождики» на территории Ливии/Ирака? Ливия Каддафи была вполне себе процветающей, да и Ирак до санкций жил очень неплохо. И та и другая страна продавали нефть и много чего закупали. Ну и зачем улучшать то, что и без того работает?



Вполне логичной задачей Запада выглядит передел мира и передел ресурсов. Ну если на всех все равно не хватает. И мощное, независимое государство вокруг ресурсной базы им даром не нужно. Государство, которое контролирует поставки, требует оплату по полной стоимости… зачем? Не проще брать за полцены? В этом, кстати, проблемы Ирана. Вне зависимости от наличия/отсутствия ЯО. Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок



В этом были причины «тёрок» вокруг Ходорковского и «ЮКОСа»: Запад интересовали не «права олигарха и гражданина», а контроль над российской нефтью. Именно так, поэтому за Ходорковского/«ЮКОС» так активно «вписывались». Не интересовало Запад «равноправное сотрудничество с Россией», его интересовал именно контроль над российской нефтью.



И военные конфликты в дальнейшем фактически неизбежны именно по «ресурсной тематике» — население Земли несопоставимо с ресурсной базой. Нет, за счёт откровенного мухлежа можно сделать вид, что нефть «падает» (а кажный маленький китайчонок уже подобрал себе авто любимого цвета!), но это ненадолго. Как можно создать видимость «растущего доллара» и «недорогого золота». Но это тоже ненадолго.



Когда Индия и Китай попытаются потреблять по американским стандартам, то планета просто сдохнет… причём немедленно. Так что легенды про дешёвую сланцевую нефть — это для специально обученных кретинов. Допустим, случилось чудо, и китайцы выбрали первого китайского президента в рамках двухпартийной системы и свободного выбора. И гласность полная! И что, это обеспечит полуторамиллиардный Китай ресурсами для жизни по американским стандартам? Нет, а тогда зачем «ездить по ушам» за демократию? Или «демократически выбранный президент» внедрит «зелёные технологии» и обеспечит населению высокие жизненные стандарты на минимуме ресурсов? Вы серьёзно?



Рядовой человек оценивает власть прежде всего по уровню жизни, а не по системе формирования. Система формирования его интересует, когда можно самому туда «залезть» и решить свои личные проблемы, за счёт всех остальных. Только так и никак иначе.



Если же у вашей страны нет контроля над источниками энергоресурсов, то это может стать проблемой, имей вы даже самую совершенную в мире демократию и по ветряку на каждом заднем дворе. Демократия сама по себе не гарантирует экономического процветания и уж тем более она не гарантирует доступа к энергоресурсам. А «американский образ жизни» без большого количества ресурсов/энергоресурсов — это даже не утопия, это откровенный фейк.



Наиболее популярные новости (и картинки, эти новости иллюстрирующие) меняются со временем весьма серьёзно (достаточно полистать старые газеты). Символом нынешнего «неспокойного» времени стал «араб в бурнусе с автоматом на фоне нефтяной вышки». Так или иначе, с верблюдами или без оных, но именно оттуда масс-медиа черпают новости (а западная цивилизация — нефть).Россия, как все понимают, это не арабский север африканского континента. То есть страна вполне себе цивилизованная и, что называется, без фанатизма. То есть если вокруг газовых/нефтяных месторождений в том же Алжире вовсю скачут моджахеды, то в России всё выглядит несколько иначе. С Ливией даже смешно сравнивать. Парадоксальным образом Россия и ЕС как раз очень неплохо друг друга дополняют: добыча ресурсов на бескрайних просторах замёрзшей северо-восточной Евразии — это не так просто, как многие думают.Это весьма дорого и весьма сложно. Почему-то все те, кто любит рассуждать о некоем сырьевом придатке, категорически не учитывают крайнюю дороговизну подобных мегапроектов. Например, нефть в Ираке/Саудовской Аравии/Иране — это «типа дешево», по причинам тёплого климата и простой логистики (но и тут не всё так просто). Сибирские газ/нефть (расположенные в глубине холодного континента, где нет никаких дорог) дешёвыми быть не могут по определению.Но тут вроде как есть «надёжный» потребитель: Европа. А если кто не понял, то Европа сегодня критически зависит от импорта нефти и газа. Нефть и газ — это основа экономического развития. Это и энергоносители, и сырьё для химической промышленности. Без них никак. Можно долго заниматься демагогией вокруг «зелёной энергетики» и электромобилей, но по факту современная западная цивилизация категорически невозможна без высокого потребления нефти.Именно это и объясняет все «тёрки» вокруг Ирана/Ирака/КСА/Сирии.. Ну и газ, конечно. Все разговоры про «зелёную энергетику» разбиваются об этот вот простой факт: «танцы с саблями» вокруг нефтяных месторождений. Припоминаете, чем знаменит Ходорковский? Ну чем он занимался? То-то!Занимайся он чем-то другим, и он никогда бы не стал столь известен. Но Михаил Борисович занимался именно нефтью. Есть такой вот момент наведения тени на плетень: усиленно делается вид, что нефть сегодня постепенно уходит в прошлое. Взять хотя бы те же тесломобили! Каково? Шик и блеск! Создаётся якобы некая новая чистая цивилизация. Ветряки там разные, солнечные батареи…Видите, в чём весь фикус: во всё бы это можно было легко поверить, если бы не «половецкие пляски» вокруг нефтяных вышек. Ну, существует там диктаторский режим в Багдаде, ну и чёрт с ним, пусть существует. Существуют некие непозитивные аятоллы в Тегеране? Да и шайтан с ними! А мы займёмся зелёной энергетикой.Запад-то разрабатывает новые чистые технологии и избавляется от устаревших грязных технологий. Однако, как мы знаем, именно вокруг нефтяных вышек Ближнего Востока и вертится во многом так называемая международная политика.Почему-то не принято замечать вот это самое очевидное расхождение: разговоры о «чистых» технологиях и активную движуху вокруг нефтяных полей. А всё достаточно просто и банально: население планеты Земля на сегодня составляет порядка 7,5 миллиардов человек. И это самое население продолжает активно расти (в основном в странах 3-го мира).А вот количество неиспользованных ресурсов на нашем голубом шарике так же стремительно сокращается. Ресурсы, доступные к потреблению, сокращаются, население растёт, загрязнение тоже растёт.И надо учитывать такой забавный факт, что современная нам западная цивилизация со всеми её «плюшками» стоит именно на потреблении нефти. Вся логистика в США (вообще вся!) строится на автотранспорте и мощной сети автодорог (для строительства/ремонта которых тоже нужна нефть). Альтернатив этому нет практически никаких и уже давно.Современный морской транспорт (который и служит основой международной торговли) — это тоже нефть и ещё раз нефть. Поддерживать близкие к современным объёмы международной торговли без нефти фактически невозможно. И даже близкие к ним. Или вы предлагаете сухогрузов-атомоходов настроить? Так ТВЭЛов для них не хватит.Именно поэтому Ближний Восток столь нестабилен. Слишком уж много там этой самой вонючей мутной жижицы. Именно поэтому вокруг Венесуэлы непрерывно идут сложные политические игры. Именно поэтому в нефтеносной и нефтеэкспортирующей Нигерии свирепствует Боко Харам. Именно поэтому вокруг нефтяных/газовых месторождений Алжира активно тусуются террористы (задолготак называемой «Арабской весны»).Вот мы в России почему-то очень часто считаем, что нефть — она вполне себе рыночный/биржевой товар и доступна практически всем желающим. С газом несколько сложнее, но как-то так, аналогично. Но не всё так просто и однозначно. Большинство стран Третьего мира не имеют доступа к нефти/газу. Просто сравните, сколько нефти (энергии в целом) потребляет один индус и один американец.Не может быть современной жизни с высоким её уровнем без высокого нефтепотребления/потребления газа. Химическая промышленность и автотранспорт категорически нуждаются в большом количестве нефтеуглеводородов. А теперь представьте, что каждый индус захочет купить себе авто… Не мотороллер, а именно авто. В Китае это уже произошло.Сколько планет Земля нам потребуется если каждый землянин захочет потреблять по американским стандартам? Знаете, ситуация напоминает старый советский анекдот: Гена, нам прислали в подарок апельсины, всего десять, каждому по семь штук. Чебурашка, как по семь, если всего десять? Не знаю Гена, свои семь я уже съел.Вот Запад проворачивает такой нехитрый трюк: демонстрирует наивным аборигенам собственное материальное благополучие и объясняет, что это результат демократии и свободного рынка. А как именно внедрять эти демократии/свободные рынки, лучше всего знают именно представители Запада.Как-то за кадром остаётся тот неудобный момент, что для обеспечения высокого жизненного уровня прежде всего нужно достаточно много ресурсов. Нефти, газа, меди, алюминия, редких металлов. Без этого — никуда.А количество этих самых ресурсов строго ограничено. Да, открываются периодически новые месторождения (как правило некрупные), но население-то планеты растёт непрерывно… Ну да, активно внедряются энергосберегающие/ ресурсосберегающие технологии,это даёт проценты/ десятки процентов экономии. И стоит это достаточно больших денег. «Сберегающие технологии» не бесплатны — их внедрение (что нам активно предлагают делать) тоже стоит ресурсов.Производство/утилизация автомобильного аккумулятора (от электромобиля!) — штука довольно грязная и затратная.Поэтому все рассуждения о том, что Запад «планирует» подтянуть остальную планету до своего уровня потребления (с целью увеличения общего рынка), звучат достаточно странно: для этого тупо не хватит природных ресурсов. Невозможно это. Теоретически невозможно.Да, безусловно, «демократических принципов» хватит на всех, а вот нефти уже нет. Именно поэтому Исламское государство активно торговало нефтью и не испытывало недостатка в торговых партнёрах. Нефть (даже ворованная, а особенно ворованная!) нужна всем.Вот там, на благословенном Западе, так любят бороться с коррупцией и финансовыми злоупотреблениями, но кто-то ведь эту нефть покупал? Уже сегодня ворованную нефть вполне себе выгодно было таскать заказчикам автомобильным (!) транспортом. Ну, и расскажите мне про ваши «волшебные тесламобили». То есть те самые «инновационные электроповозки» от Илона Маска существуют в одной реальности, а вот та самая торговля ворованной нефтью «с колёс» (помноженная на работорговлю!) — в какой-то другой реальности.Басни о всеобщей электрификации автотранспорта и ухода от нефти звучали бы гораздо убедительнее, если бы не было ИГИЛ и войны в Ираке/Сирии. Вот не стыкуется это как-то, не бьёт. Ожесточённейшие бои вокруг нефтяных/газовых полей в Сирии и «мифы новой энергетики». Это как если бы в начале 20-го века американцы бы начали одновременно строить гигантские автозаводы и... разводить бескрайние табуны лошадей. И вовсю брать под контроль территории известные конными заводами. Как-то нелогично немного.Вообще-то война в Сирии стоила её спонсорам просто чудовищных денег, но ради чего? Как-то незаметно чтобы там возник новый, богатый, платёжеспособный рынок. Ведь ежу понятно, что если сносить режим Асада с помощью боевиков, то страна на долгие годы погрузится в нищету. Ну, допустим (теоретически!), к власти в Дамаске пришла бы та самая «демоппозиция», но ведь они бы получили в наследство ту же самую разрушенную войной страну. Где тут новый рынок? Где новый рынок в Ливии? Где новый рынок в Ираке?Говорите, цель Запада — создание новых богатых, процветающих стран? Как-то это не сильно заметно. Теория, безусловно, красивая, но не работает. А вот если мы посмотрим с точки зрения контроля над Большой Нефтью… то ситуация стремительно проясняется. Если смотреть с точки зрения того, как бы сбросить «ненужные» государства в хаос и перенаправить потоки энергоресурсов, то всё выглядит иначе.Каддафи мог торговаться с Европой и что-то требовать, как и Саддам (тем более Саддам!), но что могут современные «вождики» на территории Ливии/Ирака? Ливия Каддафи была вполне себе процветающей, да и Ирак до санкций жил очень неплохо. И та и другая страна продавали нефть и много чего закупали. Ну и зачем улучшать то, что и без того работает?Вполне логичной задачей Запада выглядит передел мира и передел ресурсов. Ну если на всех все равно не хватает. И мощное, независимое государство вокруг ресурсной базы им даром не нужно. Государство, которое контролирует поставки, требует оплату по полной стоимости… зачем? Не проще брать за полцены? В этом, кстати, проблемы Ирана. Вне зависимости от наличия/отсутствия ЯО.В этом были причины «тёрок» вокруг Ходорковского и «ЮКОСа»: Запад интересовали не «права олигарха и гражданина», а контроль над российской нефтью. Именно так, поэтому за Ходорковского/«ЮКОС» так активно «вписывались». Не интересовало Запад «равноправное сотрудничество с Россией», его интересовалконтроль над российской нефтью.И военные конфликты в дальнейшем фактически неизбежны именно по «ресурсной тематике» — население Земли несопоставимо с ресурсной базой. Нет, за счёт откровенного мухлежа можно сделать вид, что нефть «падает» (а кажный маленький китайчонок уже подобрал себе авто любимого цвета!), но это ненадолго. Как можно создать видимость «растущего доллара» и «недорогого золота». Но это тоже ненадолго.Когда Индия и Китай попытаются потреблять по американским стандартам, то планета просто сдохнет… причём немедленно. Так что легенды про дешёвую сланцевую нефть — это для специально обученных кретинов. Допустим, случилось чудо, и китайцы выбрали первого китайского президента в рамках двухпартийной системы и свободного выбора. И гласность полная! И что, это обеспечит полуторамиллиардный Китай ресурсами для жизни по американским стандартам? Нет, а тогда зачем «ездить по ушам» за демократию? Или «демократически выбранный президент» внедрит «зелёные технологии» и обеспечит населению высокие жизненные стандарты на минимуме ресурсов? Вы серьёзно?Рядовой человек оценивает власть прежде всего по уровню жизни, а не по системе формирования. Система формирования его интересует, когда можно самому туда «залезть» и решить свои личные проблемы, за счёт всех остальных. Только так и никак иначе.Если же у вашей страны нет контроля над источниками энергоресурсов, то это может стать проблемой, имей вы даже самую совершенную в мире демократию и по ветряку на каждом заднем дворе. Демократия сама по себе не гарантирует экономического процветания и уж тем более она не гарантирует доступа к энергоресурсам. А «американский образ жизни»большого количества ресурсов/энергоресурсов — это даже не утопия, это откровенный фейк. Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 74 Источник Похожие новости Сэкономим на пенсионерах, зато выполним указ! 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