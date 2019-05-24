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«Грязная» нефть, лимузин «Аурус» и заслуги хоккеиста Овечкина

24 мая 2019, 20:24  •  33 • В России

В пятницу в своей подмосковной резиденции «Горки» Дмитрий Медведев принимал премьера Белоруссии Сергея Румаса. Начали разговор с обсуждения хоккея. Румас поздравил российскую сборную с победой над американцами в четверть финале чемпионата мира.

- Готовясь к сегодняшней встрече, я вторым глазом смотрел эту игру. Безусловно, это была лучшая игра на чемпионате, - признался Румас к Медведеву.

А потом отдельно похвалил нападающего сборной России Александра Овечкина.

- Это вообще, конечно, что-то! С такими игроками, Дмитрий Анатольевич, надо замахиваться только на золото. И я вам искренне желаю, чтобы в этом году вы стали чемпионами мира, - сказал Румас.

Потом двери закрылись, и премьеры больше часа общались с глаза на глаз.

Рабочий завтрак для белорусской делегации решили устроить не в здании, где шли переговоры, а в застекленной беседке на территории резиденции. По пути в беседку Медведев показал Румасу свой новый лимузин «Аурус» (премьер пересел на отечественный автомобиль в начале этого года).

От приятного перешли к проблемами. Одной из главных тем нынешних переговоров было восстановление транзита российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» и выплата Белоруссии компенсации за поставку «грязной нефти». Сейчас на территории Белоруссии остается более 1 миллиона тонн испорченной нефти из России. Минск рассчитывает, что от нее удастся избавиться к августу, и тогда можно будет полностью восстановить транзит в Европу. Как ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, претензии к России оцениваются в «сотни миллионов долларов».

По итогам переговоров в «Горках» был подписан протокол по обсуждению вопросов сотрудничества в нефтяной сфере. Как рассказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в протоколе описано, какие конкретно действия российская и белорусская сторона будут совершать «для того, чтобы всю эту печальную историю закрыть и больше к ней не возвращаться». Размер ущерба и компенсаций пока не называются. Это только предстоит посчитать. И скорее всего, без споров тут не обойдется.

- «Транснефть» - компания с сильным экономическим состоянием, у нее ресурсы есть, в том числе, чтобы отвечать за те проблемы, которые были созданы, - заметил Орешкин.

Медведев и Румас договорились, что через месяц встретятся снова. На этот раз в Минске — Медведев принял приглашение посетить II Европейские игры. К этому времени как раз должна быть подготовлена программа действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. По словам Румаса, позиции двух стран сходятся на 70 процентов. Осталось побыстрее разобраться с оставшимися 30 процентами.

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