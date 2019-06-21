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«Грязная и отвратительная провокация»: Госдума отреагировала на вынужденную отставку спикера парламента Грузии

21 июня 2019, 17:54  •  38 • В России

В Госдуме отставку спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе назвали следствием антироссийской провокации.

- Отставка спикера парламента Грузии Ираклий Кобахидзе стала следствием грязной и отвратительной провокации антироссийских сил. Авторы этого сценария находятся за пределами Грузии. Цель всего этого - еще больше развести Тбилиси с Москвой. Это выигрышно исключительно тем деструктивным силам на Западе, которые хотели бы видеть более радикальной сегодняшнюю Грузию, которые не хотят допустить восстановления российско-грузинских отношений, - заявил в пятницу глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули накануне после нападения радикалов на российскую делегацию в парламенте. Оппозиционные депутаты возмутились тем, что президент Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время проведения ее сессии занял место спикера парламента. Тот сам находился в отъезде, а Гаврилова усадила в это кресло принимающая сторона, однако подстрекателей это не интересовало. Заседание прервали, протест организованно вылился на улицу, в результате которого пострадало 240 человек. Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал беспорядки восстанием против «пророссийской политики режима Бидзины Иванишвили» и посулил Грузии «скорое освобождение».

- Никто не учитывает, что в этот момент спикер Кобахидзе находился в Баку, он не мог повлиять на ход событий. Не исключено, что если бы он был на месте, он сдержал бы радикалов. Момент был рассчитан верно, все последующие события были инсценированы извне. К сожалению, здравые умы грузинской политики не смогли всему этому противостоять, - заключил Слуцкий.

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