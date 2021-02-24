Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зе...
Главная / Политика

Грязная борьба Киева против конкурентов отвратит инвесторов от страны - эксперт

24 февраля 2021, 12:25  •  135 • Политика
Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинский рынок становится все менее привлекательным для иностранного бизнеса
Санкции против сети магазинов спортивных товаров "Спортмастер" могут принести Украине много проблем. Об этом предупредил экономист и политолог Тарас Загородний.
Он признал, что санкции против юрлиц на Украине – типичный метод "разборок", когда просто "рвут активы". Но история со "Спортмастером" может повлечь очень большие неприятности, поскольку это сингапурская компания, хоть и руководят ею граждане России.
"Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть",
– предупредил Загородний в интервью "Главреду". Он пояснил, что санкции против "Спортмастера" – это "чистый лоббизм" со стороны определенных сил, которые просто захотели "вытеснить конкурентов с украинского рынка".
"Эта история ударит по инвестиционной привлекательности нашей страны",
– резюмировал украинский эксперт.
Ранее дипломаты Незалежной обращались к властям Сингапура с требованием прекратить "противоправную" работу "Спортмастера" в Крыму, передает телеканал "360", но магазины сети продолжали работать на полуострове.
На прошлой неделе власти Украины ввели санкции против ряда граждан Украины и России, в том числе оппозиционера Виктора Медведчука и его жены, а также нескольких компаний. По мнению экспертов, Москва может ответить на эти решения повышением цен на топливо для Незалежной и более жесткой позицией по Донбассу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



135
Источник
Похожие новости
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную войну
24 февраля 2021, 03:15
Русская в Эстонии призвала США бить по России: "Очень надеюсь..."
24 февраля 2021, 03:15
Никол Пашинян вновь свалил вину на Россию, заявив о сломанных "Искандерах"
24 февраля 2021, 10:35
"Поиздержались и намекаете?" Немецкий дипломат соврал про Крым и напросился в гости к русским
24 февраля 2021, 03:15
"Москву - к ответственности": Против России готовят санкции ради подачи "широкого сигнала"
24 февраля 2021, 08:45
Журналист призвал ввести жёсткие меры против украинских детей. За нелюбовь к "мове"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную в...
24 февраля 2021, 05:05
Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнени...
24 февраля 2021, 03:15
Русская в Эстонии призвала США бить по России: "Очень надеюсь..."
24 февраля 2021, 05:05
На Украине оппозиционные телеканалы придумали способ обойти санкции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2021, 06:10
СБУ провалилась на версии с "отсталым танком": "Высекли сами себя" - Коротченко
20 февраля 2021, 13:05
"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева - эксперт раскрыл инсайд
18 февраля 2021, 09:45
Украина жестко поглумилась над МВФ
21 февраля 2021, 08:20
"Людей можно было спасти": Гейтс назвал истинного виновника ледяного апокалипсиса в Техасе
22 февраля 2021, 18:15
Украине и Польше указали на их место после жалобы на "Северный поток - 2"
17 февраля 2021, 21:50
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.